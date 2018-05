Terrazas se va con un fracaso relativo

Tras el anuncio de la no continuidad de Carlos Terrazas al frente de la Deportiva, el técnico bilbaíno ha comparecido este miércoles ante los medios para hacer balance de sus casi doce meses al frente del equipo berciano. Terrazas ha calificado la temporada como “un fracaso relativo”, fundamentalmente porque no ha conseguido el objetivo de pelear por el ascenso.

La relativización de una mala campaña viene dada, según el entrenador, porque el equipo “ha ido superando obstáculos y mejorando. Ha sido una pena hacerlo de una manera más lenta de la deseable, porque la segunda vuelta ha sido mejor, pero estábamos lastrados por los malos resultados de las diez primeras jornadas”.



En su despedida, Carlos Terrazas ha dejado entrever discrepancias con las altas instancias del club al manifestar que “al club no le interesa que siga, pero a mí tampoco me interesa seguir. Cuando vine, mucha gente me habló en contra, pero no hago caso a esos comentarios porque suelen ser interesados. No es bueno para mí ni para el club que siga, y lo digo después de doce meses dentro”.

En este sentido, el preparador bilbaíno reconoció que “me hubiera gustado trabajar más con la cantera, pero enseguida me di cuenta de que había bastantes problemas”. Además, se refirió a su relación con Yuri: “Es lógico que quiera jugar todo, porque lleva mucho tiempo siendo importante, pero no es bueno para él porque los años no pasan en balde. Es un jugador que puede ayudar mucho a la Deportiva, pero debería aceptar que no tiene por qué jugar siempre. Es una cosa que este tipo de jugadores llevan muy mal, pero quizá en el futuro vaya entendiéndolo”.



Por último, Terrazas se quedó con aspectos positivos como “el buen juego del equipo en algunos momentos, como en Fuenlabrada” y afirmó que se ha sentido querido en Ponferrada. También rechazó dar ningún consejo a su sucesor, aunque sí dejó caer que “he pretendido dejarlo todo mejor de lo que estaba cuando llegué y creo que el que venga tendrá más margen de maniobra”.