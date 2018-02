Territorio comanche en Mestalla

sergio morro | valencia

El Valencia se encomendará hoy al apoyo de Mestalla para tratar de remontar ante el Barcelona el 1-0 adverso de la ida y buscar una final de Copa del Rey diez años después, aunque para ello deberá superar al gran dominador de este torneo, tanto en los últimos años como históricamente (21.30 horas, Telecinco y Gol).

A pesar de la exigua ventaja de la ida, el conjunto de Ernesto Valverde parte como favorito, no solo por la excelsa temporada que está firmando, sino porque se encuentra a un paso de jugar su quinta final consecutiva, tras haber ganado las tres últimas ediciones del torneo copero.

Además, el Valencia afronta el partido más importante de la temporada en su peor racha de resultados, ya que suma entre Liga y Copa cinco derrotas consecutivas en sus últimos encuentros.

A ello se suma la dificultad que el equipo de Marcelino encuentra para mantener su portería a cero, un factor importante después de ser incapaz de marcar en el partido de ida a domicilio.

En ataque, el Valencia también ha perdido en los últimos compromisos la eficacia que le caracterizó durante la primera mitad de la temporada.

Pese a todo ello, en el seno del conjunto valencianista se confía en poder vivir una noche mágica en Mestalla y sobreponerse a todos estos inconvenientes para volver a una final una década después de levantar su último título.

Al margen del atacante luso, el técnico Marcelino García Toral, no podrá contar con el defensa colombiano Jeison Murillo, quien ultima su vuelta a los terrenos de juego tras dos meses lesionados, y el extremo Andreas Pereira, quien se lesionó en la ida tras una fuerte entrada de Sergi Roberto.

El Barcelona finalmente podrá tener a Gerard Piqué, que acabo el derbi liguero con molestias en la rodilla derecha pero que ha entrado en la convocatoria después de entrenarse con normalidad.

Su recuperación es una buena noticia, ya que Thomas Vermaelen aún no ha recibido el alta. No obstante, no se descarta que el colombiano Yerry Mina, inédito aún con el Barça, releve de inicio al catalán en el eje de la zaga.