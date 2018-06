Thiago: «Un Mundial no se pierde, se gana»

Iñaki Dufour | Krasnodar

Thiago Alcántara, medio centro de la selección española, remarcó ayer que «un Mundial no se pierde, se gana y punto», insistió en la «autocrítica», admitió que su equipo no ha hecho «el mejor fútbol» en la primera fase y dijo que para él «sería un palo» no clasificarse para cuartos de final.

«El Mundial no lo perdemos. No se puede perder un Mundial. Alemania no ha perdido un Mundial. Los Mundiales se ganan y punto. Nadie pierde un Mundial. Es tener la tranquilidad suficiente de vamos, una final, vamos a por ella. Si no pasa, pues mira, hemos hecho de todo, pero que quede la sensación de que hemos hecho todo, hemos disfrutado para poder lograrlo y que la gente esté orgullosa de lo que hemos hecho también», valoró.

«Hemos terminado primeros de grupo, no haciendo el mejor fútbol o el fútbol esperado tanto por ustedes como por nosotros. Hay que hacer autocrítica de simplemente que estamos en los octavos de final de un Mundial, que a lo mejor es el primero y último para mí o el último para algunos compañeros», prosiguió el centrocampista.

«Es la autocrítica de decir es el último momento, vamos a aprovecharlo bien, vamos a jugar al fútbol, vamos a divertirnos, vamos a plasmarlo bien, vamos a luchar... Con la unión de esas cosas, la calidad sale. Esa es la autocrítica, que estamos en unos octavos de final y hay que ganarlos», enfatizó el futbolista.

Thiago insistió en que España no se fija en el cuadro, sino en el duelo contra Rusia, el más inmediato. «Y la final contra Japón...» intervino cuando el periodista fue citando a los equipos que estaban por el camino de la selección rumbo a la final. «No tanteamos cuadros, no decimos si hay un lado bueno, un lado A y B», apuntó.

«Para nosotros lo más importante es plantear bien y estudiar bien el partido contra Rusia. Vamos a jugar no contra once rusos, contra miles de rusos, contra el estadio lleno, porque hasta ahora en todos los partidos da la sensación que estamos jugando fuera de casa, porque siempre hay más aficionados del equipo rival, que siempre pueden estar abucheándonos, siempre están apoyando al rival y se nota mucho en el campo, pues imagínate ahora mismo cómo será en el partido contra Rusia, pero somos profesionales y lo que importa es dentro del campo», dijo.

Para ese duelo, Thiago abogó por «tener la confianza suficiente para poder generar el fútbol» habitual de la selección. «Eso es lo más importante», remarcó, para la reacción del equipo después de la primera fase. «Luego hay que mejorar todos, pero empezando por la confianza», añadió.

«Yo salgo de mi habitación y a mi lado está Busquets, Iniesta, David... Están todos. Están tres porterazos. Tenemos todo. Hay que mejorar en todo. Es una confianza propia al mismo tiempo de confiar en el compañero», expuso.