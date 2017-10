Thiago: "Venimos a jugar al fútbol, no a hablar de debates políticos"

'La Roja' sigue envuelta en la polémica desatada por las declaraciones de Gerard Piqué. Aunque se quiere aparentar una situación de normalidad, la tensión en el seno de la convocatoria del combinado español es máxima. Después del entrenamiento de este martes, Thiago Alcántara y Koke Resurrección han intentado echar tierra sobre el asunto y desviar la atención hacia el encuentro del viernes ante Albania en Alicante.

Piqué sigue en Las Rozas, pese a que no eran pocos los que apostaban por su salida este martes. El central del Barcelona se ha ejercitado con el resto de internacionales en un entrenamiento a puerta cerrada. Se trataba de impedir que reprodujeran los insultos de los aficionados al defensa.

Aparcar el debate

Dentro de esa aparente normalidad, dos jugadores han hablado en rueda de prensa. Thiago y Koke han intentado eludir las preguntas referentes a la polémica generada por las palabras de Piqué criticando la actuación policial del domingo en Catalunya y por los tuits que dirigió sobre ese mismo asunto nada más llegar a la concentración de Las Rozas el lunes.

En una breve comparecencia, el jugador del Bayern y el del Atlético mostraron su deseo de aparcar el debate sobre Piqué y centrarse en los encuentros ante Albania e Israel. "Estamos cansados de hablar siempre lo mismo", ha afirmado Koke. El jugador rojiblanco se ha referido al ambiente que reina en el vestuario. "Siempre ha sido el mismo. Estamos centrados en el partido ante Albania. El tema ya cansa un poco", ha manifestado Koke.

También ha querido el jugador del Atlético mandar un mensaje a la afición de Alicante, que el jueves recibirá a la selección española en la previa del encuentro ante Albania. "Es un partido importantísimo. Siempre hemos sentido el apoyo y el cariño del público y Alicante es una ciudad que quiere mucho a la selección", ha añadido el centrocampista del Atlético.

Su compañero en 'La Roja' también ha mostrado su reticencia a referirse a los problemas creados por las declaraciones de Piqué hasta el punto de mostrarse tajante cuando le han preguntado cómo ve al central azulgrana. "Lo veo como siempre, con el compromiso y la alegría de siempre. Lo que nos apena no poder hablar de Albania porque aquí venimos a jugar al fútbol y no a hablar de la vida de nadie ni de debates políticas. Las opiniones personales te las llevas a casa, no las dices aquí", ha afirmado el jugador del Bayern.

Thiago no cree que el ambiente pueda superar a Piqué ni sienta una presión especial. "Ha jugado en el Bernabéu. Para mí es un orgullo estar con él aquí y no te voy a decir si hemos hablado o no con Piqué", ha declarado Thiago.