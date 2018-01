Tiene 9 años y Japón la espera en sus Juegos

Sky Brown, de 9 años, vive batiendo récords. Es la patinadora de Skateboard profesional más joven del mundo y, pese a su edad, ya sueña con participar en unos Juegos Olímpicos. "Pienso mucho en los Juegos de Tokio 2020", dice la joven japonesa convencida de sus posibilidades. Y lo dice, no como un sueño de infancia, todo niño deportista anhela llegar a unos JJOO, si no como una meta realizable a corto plazo.

Entonces tendrá 12 años y llevará toda una vida encima del monopatín. "Quiero ir a los Juegos aunque sea joven. No quiero esperar a tener 16 años", comenta Sky viéndose ya allí. "Le quiero demostrar a todas las jóvenes del mundo que todo es posible, aunque seas joven", añade. Con la ilusión propia de un niño y la determinación de un deportista de élite, esta joven patinadora de pecas y cabellos amarillados por el sol, trabaja para clasificación de los JJOO de Tokio, donde el monopatín será uno de los 5 nuevos deportes olímpicos (junto a la escalada, el kárate, el surf y el béisbol).



En plena pirueta / BEHROUZ MEHRI (AFP)

De madre japonesa y padre británico, Sky tiene claro a quién quiere representar si se clasifica. "Me gustaría representar a Japón porque nací aquí, mis amigos están aquí y mi escuela también", dice sin vacilaciones.

De la cuna a la élite

Sky nació con un monopatín bajo el brazo. Descubrió el deporte al salir de la cuna y a sus 9 años ya es toda una profesional que recorre el mundo de competición en competición. Consiguió su primer sponsor a los 7 y avanza sobre el circuito con una determinación de hierro."Verdaderamente, no tengo miedo", asegura. Y ese es su secreto, patinar sin limites . Porque su valentía le permite encadenar figuras a toda marcha, algo que la diferencia del resto de competidores.



Aunque mida tan solo 1.23 metros y no tenga la experiencia de otros, Sky sueña en grande y entrena con dureza. Combina su pasión por el monopatín con el circuito profesional de surf y desde que firmara su primer contrato de patrocino ha aprendido a controlar y realizar figuras peligrosas que la convierten en toda una referente.

Ha realizado grandes actuaciones en Suecia, Gran Bretaña y Singapur y ahora espera con ansias participar en los X Games, la cita más importante de los juegos extremos. Pero la organización es reticente con la participación de jugadores tan jóvenes por lo que Sky sigue a la espera. En el caso de los Juegos Olímpicos, la edad no supondría un problema si la Federación Internacional de Stakeboard acepta su participación.

La família, clave

Si Sky está donde está es gracias al talento y valentía que desprende, pero también gracias al apoyo de su familia. En un principio la idea del monopatín no convenció a sus primogénitos. De hecho, Stu, su padre, intentó sin éxito que se dedicara a otro deporte. "Cuando tenía 3 años no me gustaba que se subiera sobre un skate pero ella volvía sin cesar a este juguete", explica. A lo que la madre añade: "Tuve sudores la primera vez que saltó desde un autobús. Pero ahora, si me dice que puede hacerlo, me la creo".



Reponiendo fuerzas / BEHROUZ MEHRI (AFP)

La pasión de Sky por el monopatín se ha convertido en la pasión de la familia entera. Tanto es así que Oceane, su hermano de 6 años, también se dedica a este deporte. Los padres cometan que el pequeño es todavía más peligroso que su hermana. Pero el éxito de ambos se basa en la unión. Son inseparables. Practican skate y surf juntos, duermen juntos y comparten una cuenta de Instagram que ya tiene más de 92.000 seguidores.