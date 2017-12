Tito Macías y Cristian Torres, dos campeones sin cinturón

francisco otero | ponferrada

Ha pasado ya más de media semana y la perspectiva que otorga el tiempo permite ver lo que supuso el Mundial de Kick Boxing de Ponferrada. Aún con marcas en el rostro, Tito Macías y Cristian Torres tratan de reponerse de las heridas, aunque lo que más duele es no haber podido llevarse el campeonato. En el caso del de Toral de los Vados, era su última cita: «Me da pena porque era una velada preparada para mí. Los dos primeros asaltos creo que los gané, pero según iba pasando la pelea, veía que mi rival se había repuesto y que se me estaba yendo el triunfo». Mientras, el de Cuatrovientos mostraba aún los puntos de sutura en la ceja. Un par de golpes certeros de Menkovic hicieron que por un momento los que lo vieron más de cerca tuvieran miedo por el berciano: «Fue más la espectacularidad del corte que lo que me hizo. Tengo mucho recorrido por delante y he ganado más del 80% de mis peleas, pero se me han escapado un Europeo y un Mundial en casa y eso te marca».

Diego Vázquez, entrenador de ambos, sacó en Las Tertulias de El Leñador de Es Radio en El Bierzo como más positivo el crecimiento de este deporte en la comarca y la cantidad de público que estuvo el sábado en el pabellón apoyado a sus paisanos.