«Toda la plantilla de la Cultural ofrece máximas garantías»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

De la Barrera afronta el encuentro de Copa del Rey de hoy frente al Real Valladolid: «No tengo dudas, la totalidad de la plantilla ofrece garantías».

El entrenador de la Cultural, en la comparecencia previa al encuentro de hoy a partir de las 20.00 horas en el Reino de León, afirma: «La Copa es competición oficial. La afrontamos con seriedad y con la ilusión de seguir creciendo. Le damos importancia a la Copa, pero tenemos en cuenta la realidad de la competición liguera del domingo».

El técnico culturalista deja claro: «Tenemos plantilla suficiente para afrontar este reto con garantías; lo haremos de la mejor manera posible. Tenemos buenos precedentes, para ser optimistas en cuanto al pase de la eliminatoria. Habrá cambios, pero juegue quien juegue, seguro que lo harán muy bien. La profundidad de plantilla nos permite tener seguridad en cuanto al rendimiento que se va a dar».

A continuación, destaca: «La Copa es una oportunidad, los jugadores se tienen que ganar la participación en cada partido. La plantilla se va a ver exigida para afrontar todas las competiciones, es necesario dar el máximo. Se va a ver cómo todos son importantes y cómo pueden ayudar al equipo en esta tesitura».

«Tendremos en cuenta los próximos compromisos, y las situaciones acaecidas tras el partido pasado. Creo que si gestionamos mejor los tiempos, el rendimiento se va a ver mejorado. Ser fiel a las capacidades de los futbolistas es importante. Hay que preocuparse del cómo, no tanto del qué. Buscaremos espacios para todos los jugadores, tratamos de encontrar ese rendimiento específico. Gianni ha empezado muy bien. Nivel superior al del año pasado. No me preocupa su situación. No tengo dudas respecto a nadie. La totalidad de la plantilla ofrecen garantías», matizó De la Barrera.