«Todo récord se acaba batiendo»

georgino fernández | león

En las últimas horas el móvil de Juanín García no ha parado. Llamadas, mensajes y whatsapp le llegaron por decenas desde que el pasado sábado agrandase su leyenda en el balonmano nacional al marcar ante el Benidorm su gol 2.500. «He tenido bastantes llamadas, pero sobre todo mensajes me han enviado muchos», comentó ayer el extremo ademarista. Fiel a su estilo, no quiere destacar ninguno. «Todos son de agradecer, para mi no hay unos mejor que otros. Agradezco los que me han llegado de amigos y de los compañeros que he tenido en estros veinte años de carrera profesional. Por suerte, muchos de mis excompañeros son amigos y con algunos tengo un contacto frecuente».

Le hacían falta cinco dianas para los 2.500 y no solo las hizo sino que al final puso su firma a seis tantos lo que eleva su récord a 2.501. Ya no es una cifra redonda pero si histórica. Hay muchos como su actual entrenador en el Abanca Ademar, Rafa Guijosa, que creen que será eterna, que no se batirá nunca por nadie en la liga española de balonmano.

Pero él no lo ve así. Le da un enfoque más humano a su récord. «Estoy muy contento pero todos los récords se acaban batiendo. Más pronto o más tarde llegará alguien y lo hará. Ahora tengo la suerte de tener el récord tanto en la selección —822 goles en de 206 internacionalidades— como en la en la Liga Asobal pero creo que será cuestión de tiempo que llegue alguien y los bata. Yo mismo batí el récord de la selección en 2010 y estaba vigente desde el 92. Estuvo ahí 18 años pero al final...»

En todo caso no parece fácil. En su caso son 20 años al máximo nivel y además ha tenido la fortuna de no tener nunca ninguna lesión importante. Dos décadas al máximo nivel desde que chaval comenzase en la cantera del Ademar a despuntar como un extremo listo y hábil para compensar su físico ‘normalito’.

«Cuando empecé nunca pensé en todo esto ni en que llegaría a este punto», rememoraba ayer. «En los comienzos solo pensaba en pasarlo bien y en divertirme».

¿Y ahora? «Ahora lo intento porque sino te diviertes en una pista...malo», dice convencido. «Los deportistas somos unos privilegiados de poder vivir de lo que nos gusta».

En esos ya más de 2.500 goles hay muchos para el recuerdo. Pero algunos, sin embargo, tienen un lugar especial en su memoria. «Tal vez el primero en Pamplona contra el Portland San Antonio que en aquel entonces tenía en la portería a otra leyenda, el rumano Alexandru Bulligan. Fue en el primer partido de la temporada 1996-97». También recuerda los 2.000 que hizo con el Barça ante el Naturhouse.

El técnico más veterano de la liga, Zupo Equisoain, cree que Juanín García tiene cuerda para rato y que puede llegar a los 2.700 tantos. «Sinceramente —dice— prefiero no pensar mucho más allá del presente. Me gusta ir paso a paso y de momento me centro en acabar esta temporada».

Este verano cumplirá cuarenta años. No se quiere poner fecha para el adiós, mantiene su filosofía de no hacer planes a la rgo plazo ni mirar al futuro lejano. «No sé cuanto tiempo me puede quedar en activo. Eso es algo que ahora no se puede decir. Yo me siento bien y quiero seguir; ahora estoy tranquilo y tengo un acuerdo con el club para seguir una temporada más. De aquí a un año ya veremos».

Ahora lo urgente es el subcampeonato de liga que está muy cerca. «Nos quedan tres partidos y necesitamos sumar un punto y lo que queremos cuanto antes para tenerlo en el bolsillo ya ya acabar la temporada de la mejor manera posible».