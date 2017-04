Todos listos para la batalla

georgino fernández | león

A Rafa Guijosa no le gusta detenerse en exceso en el pasado. Sus análisis previos a los partidos nunca arrancan de lo sucedido en tal o cual enfrentamiento sucedido meses o semanas atrás. Seguro que en su universo particular el popular refrán de ‘Agua pasada no mueve molino’ ocupa un lugar preferente. Por eso ayer, al hablar del Ademar-Granollers que hoy (20.30) se vivirá en el Palacio, que hoy rechazó de plano cualquier lectura que tuviera algún vínculo con la Copa Asobal del pasado mes de diciembre cuando los catalanes arrollaron a la escuadra marista.

«Son dos puntos vitales para nosotros pero sería un error pensar en ese partido y también en afrontarlo con espíritu de revancha porque eso nos restaría concentración. Nosotros tenemos que pensar en ganar exclusivamente», sentenció Rafa Guijosa convencido de que va a ser un partido muy abierto. «Es un Ademar-Granollers, somos rivales directos y muy igualados, somos dos equipos hermanos gemelos en pretensiones y en objetivos. Se prevé mucha igualdad y puede pasar de todo, ganar de mucho o lo contrario».

Insistió en que son dos puntos claves tanto para seguir remando en la dirección de la segunda plaza de la liga como para asegurar matemáticamente la tercera plaza que también da acceso a Europa.

Realmente, Ademar y Granollers son dos equipos se que conocen perfectamente por lo que será raro que pueda haber alguna maniobra sorpresiva por parte de cualquiera de los técnicos. Sin embargo, hay una casa clara: un buen o un mal inicio puede marcar claramente el desarrollo del choque. Por eso una salida acertada del equipo leonés puede suponer mucho camino andado.

Por primera vez en toda la temporada Guijosa tendrá a su disposición a los 17 jugadores de su plantilla, incluido el central brasileño Acacio que vuelve al equipo después de más de siete meses en el dique seco por la rotura del ligamento de su rodilla derecha. Que tenga o no minutos dependerá de como vaya el partido. «Es una tranquilidad tenerlos a todo el equipo disponible, incluido Acacio. Es una situación que no hemos tenido en toda la temporada».

Al analizar al rival, Guijosa destacó como uno de sus principales argumentos la conexión entre el central Cañellas y el lateral Arnau. «Son letales para encarrilar o ganar los partidos del Granollers. Frenar o desconectar esa conexión será clave», dijo convencido de la muchísima calidad individual del rival del que destacó también su «defensa férrea», su buena salida al contraataque y su portería.

El Granollers, por su parte, llega a León, después de su eliminación de la Copa EHF y buscará frente al Ademar dos puntos que pueden ser de oro en la lucha por la cuarta plaza del campeonato.

El Fraikin viajará el mismo día de partido con un objetivo claro: llegar tranquilo al último tramo de la temporada y asegurar lo más pronto posible la cuarta plaza, que le volvería a dar acceso a competir en Europa la próxima campaña. Una victoria situaría a los de Carlos Viver con cinco puntos de margen respecto al Cuenca. «Es una lástima quedar fuera de Europa, pero aún nos quedan muchos objetivos por los que luchar y motivación no nos falta», manifestó Viver que aseguró también que sabe perfectamente que su equipo llega a una «cancha temible».