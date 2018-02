Tomé se va por un plantel sin actitud

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Miguel Ángel Álvarez Tomé, que acudió al rescate de la Peña, dimitió como entrenador al término del partido que el equipo leonés disputó el pasado domingo frente al Real Valladolid y que terminó perdiendo por un sonrojante 12-0.

Sin embargo, para el ya extécnico peñista el resultado fue lo de menos, siendo la forma en la que se produjo lo que le empujó a tomar esa drástica medida.

Álvarez Tomé asegura «los jugadores, no todos, no saben estar a la altura de la situación, les falta compromiso, y no puedo consentir la actitud que están demostrando a lo largo de los último partidos, sobre todo el disputado este domingo en Valladolid».

El entrenador leonés manifiesta «es duro disputar una competición en la que teníamos muy pocas opciones de eludir el descenso, pero mientras tengamos alguna de forma matemática hay que seguir peleando, y eso es lo que no estamos haciendo. Salvo los que llevan en el club toda la vida, que sienten los colores, el resto se está dejando llevar por la situación y el domingo fue definitivo porque tras encajar el 3-0 en los primeros veinte minutos bajaron los brazos de forma alarmante y se dejaron llevar, y así no puedo seguir al frente del equipo. No entiendo esta actitud y no comparte este comportamiento».

Miguel Ángel Álvarez Tomé también asegura que es la primera vez que dimite como entrenador de un equipo a lo largo de su dilatada trayectoria en los banquillos, «es la primera vez como entrenador que presentó la dimisión. No me asusta la situación del equipo, porque lo cogí en un momento muy delicado, pero es un club al que apreció mucho porque en él me formé y debuté como técnico, y porque todos los que componen la entidad son amigos míos, y en una situación así no podía fallarles cuando me pidieron mi ayuda para intentar salvar al equipo del descenso, pero no puedo vivir situaciones como las me encuentro porque no puedo compartir determinadas actitudes, siendo lo mejor dejarlo. Lo que está claro es que los jugadores tienen la obligación de seguir peleando por lograr la permanencia hasta que no se agoten de forma matemática, y eso de momento no se ha producido».

Álvarez Tomé pone así fin a su andadura como máximo responsable del primer equipo de la Peña después de dieciocho jornadas dirigiendo al equipo con el que logró tres victorias y tres empates.