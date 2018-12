El Toralín despide el año ante el Celta B

álex estébanez | ponferrada

La Ponferradina despide hoy el año en El Toralín recibiendo a las 18.00 horas a un Celta de Vigo B que llega a la capital berciana con las pilas recargadas después de dejar atrás su mala racha de resultados derrotando la semana pasada al Fuenlabrada. Los de Jon Pérez Bolo han tomado buena nota de ese partido para que los celestes no repitan victoria en Ponferrada y mantener el liderato una semana más.

El técnico deportivista anunció ayer que se guardará nada para recibir al filial vigués, a pesar de que cuenta con tres titulares (Zabaco, Ríos Reina y Saúl) que acumulan cuatro tarjetas amarillas y, en caso de ver una esta tarde, no podrían jugar la semana que viene en Fuenlabrada. Bolo sigue contando con las bajas de Jon García y Gianfranco, que no volverán a jugar hasta enero, por lo que podría presentar un once muy parecido al que derrotó al Inter de Madrid la semana pasada.

David Gómez estará una jornada más bajo los palos, con Son, Trigueros, Zabaco y Ríos Reina en la línea defensiva. Por delante, Óscar Sielva y Saúl sostendrán el centro del campo del equipo, con la posibilidad de que Dani Pichín e Isi formen en las bandas. Arriba, Pablo Espina se ha ganado el puesto de acompañante de Yuri con dos goles en los dos últimos partidos que han dado confianza al asturiano.

Por su parte, el Celta B quiere refrendar ante la Deportiva lo logrado contra el Fuenlabrada y empezar a escalar posiciones hacia la zona alta de la tabla después de sumar diez partidos sin conocer la victoria. Aunque todavía presenta alguna baja importante, la recuperación de jugadores en las últimas semanas ha servido para que el equipo de Rubén Albés vuelva a ver las cosas con cierto optimismo.

Bolo, optimista

El propio Jon Pérez Bolo reconoció en la previa del partido que «todo el mundo pensaba que el Celta B iba a estar más arriba, y yo lo sigo pensando. Es un equipo con buenos jugadores, con el hambre característica de un filial y que sabe que si suma los nueve puntos que quedan en la primera vuelta va a estar arriba. Vendrán con ganas de ganar al líder como hicieron ante el Fuenlabrada».

En cualquier caso, al técnico blanquiazul lo que más le preocupa es que su equipo esté bien en El Toralín, donde no conoce la derrota esta temporada y sólo ha cedido dos empates ante el filial de Las Palmas y la Cultural: «Tenemos que ser la Ponferradina que estamos demostrando ser toda la temporada, un equipo sólido y solidario, concediendo poco al rival. Creo que estamos listos para afrontar con garantías todo lo que pueda pasar en este partido».

Junta de accionistas

El consejo de administración de la Deportiva presentará hoy a las 13.00 horas a sus accionistas las cuentas correspondientes al último ejercicio y el presupuesto para la presente temporada. La pasada campaña presenta un déficit de algo más de 78.000 euros, aunque se sigue reduciendo la deuda a largo plazo. En cuanto al presupuesto para este año, el mismo ascenderá a 1.991.000 euros.