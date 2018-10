El Toralín madruga para defender el liderato

Dani Pichín puede volver al once de la Deportiva ante el filial de Las Palmas. L. DE LA MATA -

álex estébanez | ponferrada

Hoy toca madrugar en El Toralín. La Deportiva recibe a Las Palmas Atlético en un horario poco común en el feudo blanquiazul (11.00 horas), que ya no recuerda cuándo fue la última vez que se celebró tan pronto un partido liguero de su equipo. No obstante, eso no ha de ser óbice para que tanto el equipo de Bolo como la afición muestren la cara que han mantenido durante el inicio de la competición y que se ha traducido en cuatro victorias en otros tantos partidos.

Enfrente estará un equipo dispuesto a romper esa racha y continuar con la suya propia de sumar los tres puntos en canchas difíciles. Los amarillos ya se llevaron la victoria del Reino de León y de Barreiro y están más que dispuestos a repetir en casa del líder.

Jon Bolo advirtió en la previa de las complicaciones que entraña el conjunto canario, aunque también anunció que sigue con su tarea de «dar armas al equipo para hacer peligro y solventar las dificultades». El técnico vasco es consciente de que, con el paso de las jornadas, los rivales van conociendo mejor los pros y los contras de esta Deportiva e intentarán aprovecharlos al máximo en su beneficio. Por eso, planteó el partido como «una pequeña guerra entre entrenadores para sorprendernos el uno al otro».

Eso sí, poco margen para la sorpresa hay en una Ponferradina que sigue manteniendo la máxima de que lo que funciona no se toca. Quizá por eso parece más que segura la vuelta de Dani Pichín al once blanquiazul tras su ausencia la semana pasada en Pontevedra. El resto del equipo que ponga en liza el técnico deportivista plantea, a priori, pocas dudas.

Gianfranco seguirá en la portería, con Son y Ríos Reina en los laterales y Jon García y Trigueros formando en el centro de la zaga a la espera de la recuperación de Zabaco. Por delante, la habitual pregunta de si Óscar Sielva ocupará en solitario el mediocentro o lo hará acompañado de Saúl. Dani Pichín ocupará una de las bandas, con Luisma Villa o Isi al otro costado, mientras que Fran Carnicer ejercerá de media punta o segundo delantero por detrás de Yuri.

Irregular

Enfrente, Las Palmas Atlético intentará recuperar el paso firme que llevó en las primeras jornadas, cuando tras caer ante el Castilla en el primer partido, encadenó tres victorias consecutivas. En los últimos cuatro partidos, sin embargo, en conjunto canario ha alternado resultados, con dos derrotas (la última, la semana pasada en casa ante el Fuenlabrada), un empate y una victoria.

El técnico amarillo, Juan Manuel Rodríguez, que no podrá sentarse en el banquillo después de ser expulsado hace siete días, espera que su equipo sea capaz de repetir lo que hizo en los campos de la Cultural y el Celta B: «Espero que pase algo por estilo y que seamos más eficientes. Contra el Celta no lo fuimos y al final tuvimos que sufrir algo más».

Llamada a la afición

Consciente de lo extraño del horario, el entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, aprovechó esta semana sus propias redes sociales para animar a los aficionados blanquiazules a acudir al Toralín: «Tenemos un horario un poco diferente, pero no tenemos duda de que la afición un día más nos apoyará a muerte. Todos juntos adelante y arriba». Este mensaje lo repitió el viernes en su rueda de prensa, recordando que «lo que consigamos, será juntos. El horario es malo, pero queremos el ambiente de los últimos partidos, apretando al rival y ayudándonos cuando lo necesitamos. Estoy convencido de que será así».