El Toralín, pieza clave para seguir remontando

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva no quiere dejarse llevar en el tramo final de la temporada, y aunque la zona baja ya no se ve como un peligro inminente, Terrazas quiere que los suyos sigan mirando hacia arriba para terminar lo mejor posible. El equipo berciano recibe hoy (El Toralín, 19.00 horas) al Atlético de Madrid buscando ampliar su racha como local, ya que no cede una derrota en su estadio desde el pasado 7 de enero.

El técnico blanquiazul adelantó en la previa que no tiene previsto hacer muchos cambios, aunque sigue pendiente de la evolución de Yuri para saber si puede contar con él esta tarde. El brasileño, que se rompió la nariz en el entrenamiento del miércoles, confía en estar disponible, aunque habrá que esperar hasta el último momento para saberlo, ya que no hay lista de convocados en los partidos de casa. En caso de que no pueda jugar, Cidoncha ocuparía su lugar en punta, abriendo la puerta a la entrada de Iago Díaz o Yelko Pino en el enganche.

El filial rojiblanco, por su parte, atraviesa un momento irregular fuera de casa tras perder en sus dos últimas salidas ante Racing de Ferrol y Rayo Majadahonda. El equipo de Óscar Fernández, sin embargo, sigue teniendo a tiro la zona de playoff de ascenso y saldrá a por los tres puntos en Ponferrada para acercarse a la cuarta posición.