El Toralín sube de temperatura

otero conde | ponferrada

Mientras sigue creciendo el número de socios de la Deportiva -el fin de semana se superaban los 4.550-, El Toralín presenta cada vez mejor aspecto. Bien es cierto que rivales como el Real Madrid Castilla tienen su tirón, pero el pasado sábado no sólo se batió la mejor marca de esta temporada superando en más de 1.000 espectadores a la anterior (5.692), sino que se produjo la mejor entrada de la dos últimas temporadas y cuarto. Desde el retorno a Segunda División B las cifras habían ido a la baja, incluso quedándose en algún caso en los dos mil y poco. Desde el 4 de junio del 2016, día del partido del descenso ante el Girona FC, no se daba cita tanta gente en el estadio. Entonces fueron 6.990 (son siempre cifras oficiales que ofrece el club). La próxima semana, con motivo del choque ante la Cultural, no se descarta superar la cifra de aquella aciaga tarde ante la escuadra catalana.

Mientras, la entidad está pendiente del dictamen de la Jueza de Competición sobre lo sucedido en la última jornada. Yuri será castigado con un partido por su expulsión y se espera que nada más. No obstante, desde el club se han presentado alegaciones a la redacción del acta, apuntando en las mismas que en las imágenes se aprecia con claridad que el tumulto en la zona de banquillos ya se había creado antes de que pasase por allí Yuri. Asimismo, el árbitro reconoció que no supo lo que dijo el brasileño (en caso de que fuese él el que hablase). Pero hasta que no haya resolución, el temor de una sanción incluso de varios partidos está presente.

Amistoso

La Deportiva disputa esta tarde un partido amistoso ante el Centro de Deportes Barco, al que ya se midió en pretemporada y ganó 1-3 con dos tantos de Nah (ya no está en la Deportiva) y uno de Isi. Además de varios jugadores de El Bierzo, el cuadro valdeorrés tiene como entrenador al ex blanquiazul Manolo Pérez. Viene de perder su tercer partido liguero en el grupo I de Tercera División. Cayó 1-0 ante el Compostela y ahora es cuarto clasificado con un encuentro pendiente.

El duelo le servirá a Bolo para dar minutos a jugadores que han tenido pocos o ninguno como David Gómez, Pablo Espina, Joaquín, Luisma Villa e incluso Yacouba Diori, que puede reaparecer tras casi ocho meses y medio ausente de los terrenos de juego.

En otro orden de cosas, la Federación de Peñas abre hoy el plazo para apuntarse al viaje a Salamanca.