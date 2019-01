El Torneo de Reyes queda en casa

M. ALONSO | LEÓN

Un año más, y ya van diez, el CD Casa de Asturias aprovechó el parón navideño en las competiciones para organizar su tradicional Torneo prebenjamín de fútbol 7, patrocinado por Joma, que donó los trofeos y medallas para todos los participantes y que resultó un éxito organizativo y de participación.

El fútbol no deja de crecer en la Casa de Asturias y tiene un futuro envidiable, de las más de 150 licencias, casi 40 corresponden a prebenjamines, lo que ha obligado a la organización a replantear el formato del torneo, de forma que, dos equipos del San Lorenzo, y uno más del At. Trobajo H, junto con los tres equipos locales completaban un torneo que en esta ocasión se disputó bajo la fórmula de dos triangulares.

En el grupo 1 se conformó con los tres equipos más fuertes, San Lorenzo A, At Trobajo H y Casa Asturias A, los tres compiten en la máxima categoría provincial del fútbol prebenjamín, y brindaron a los asistentes tres auténticos partidazos, en el primero de la mañana San Lorenzo y At Trobajo H empataron en un igualadísimo choque, el segundo entre Casa Asturias A y At Trobajo H, el empate se deshizo en los últimos minutos, mientras que el en tercer partido los locales conseguían mantener el empate ante el San Lorenzo que les hacía conseguir matemáticamente la primera posición.

El grupo 2 lo integraron la Casa Asturias B y C y el San Lorenzo B, que vendió cara la derrota ante los dos equipos locales, que decidieron el torneo en un partido que resultó muy parejo.

A la conclusión todos los participantes de los seis equipos disfrutaron de un chocolate con roscón ofrecido por la popular sociedad recreativa afincada en Navatejera.