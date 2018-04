Torres anuncia que deja el Atleti

JAVIER VARELA | MADRID

‘El Niño’ se marcha de casa por segunda vez y esta parece que será la definitiva. Fernando Torres anunció ayer que «ésta será mi última temporada en el Atleti», como ya hizo en julio de 2007 cuando se marchaba del equipo de su vida para crecer porque los suyos habían tocado fondo. «Espero que esto sea un hasta luego», dijo entonces con la misma cara de niño travieso y con un punto pícaro. Pero esta vez no habrá un hasta luego, al menos como futbolista. «No ha sido una decisión fácil y es muy difícil decir adiós por segunda vez», reconoció el ‘9’ rojiblanco con los ojos humedecidos y con la voz entrecortada. La noticia no fue comunicada en un acto del club, ni estuvo arropado por sus compañeros, ni junto a su entrenador o escoltado por los directivos de la entidad rojiblanca, sino en una acto publicitario.

Cosas del fútbol moderno o de una mala gestión de la situación por parte del Atlético, que pocas horas después emitió un frío comunicado en el que anunciaba un homenaje al ‘9’ rojiblanco en el último partido de Liga ante el Eibar. Curioso. El equipo del que salió su ídolo José Eulogio Gárate.

El mismo con el que consiguió convertirse en centenario con un gol que dedicó a Manuel Briñas, su descubridor en el Atlético. Cosas del fútbol de antes. «Fernando es una leyenda de nuestro club, siempre hemos dicho que él tendría la decisión sobre su futuro porque ésta es su casa y si ha decidido continuar su carrera profesional a partir de la próxima temporada en otro lugar sólo puedo darle las gracias por todo lo que nos ha dado, que es muchísimo, y decirle que las puertas del Atlético de Madrid siempre estarán abiertas para él cuando decida poner punto y final a su carrera como futbolista. Merece la mejor de las despedidas como jugador del Atlético y por eso estoy seguro de que la afición nos acompañará en un día especial. Ya estamos trabajando para que sea una jornada inolvidable para la familia atlética y en especial para Fernando», apuntó el presidente Cerezo.

Críticas al entrenador

«Su decisión», como indicó el club en el comunicado, era la crónica de una despedida anunciada aunque sólo él «y el propietario del club» la conocían. Ni sus compañeros, ni su entrenador, ni nadie. «No ha sido una decisión sencilla, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición. Creo que es el mejor momento para decirlo», decía con gesto serio y un rostro emocionado. «Cuando llego con diez añitos siempre pienso que el Atlético será mi casa. Estoy disfrutando del Atleti que siempre soñé». El delantero del Atlético continuó señalando que «dicen que las cosas bonitas tienen un principio y un final. El principio se vivió hace muchos años y para el final queda poco». Porque Fernando Torres quiere al Atlético, pero quiere jugar y en el equipo rojiblanco lo tiene complicado: «Ya veis el protagonismo que estoy teniendo y es muy poco», reconoció.

Si aquel enero de 2015 Diego Pablo Simeone fue clave para que ‘El Niño’ regresara a casa, hoy también lo es para que se produzca su salida. «Mi relación con Simeone es normal, no es buena ni mala ni regular. Hemos sido compañeros y ahora él es entrenador y yo jugador. Lo que he tenido que hablar con él lo he hecho de puertas hacia dentro. No hay ningún problema con el entrenador».

Hasta ahora Torres ha conseguido 126 goles y ha conseguido marcar con la rojiblanca en todas las competiciones en las que ha participado (100 goles en Primera, 7 en Segunda, 2 en Champions League, 13 en Copa del Rey, 2 en Europa League y 2 en la Intertoto).