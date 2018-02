Tres ‘balas’ para un Astorga líder

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | ASTORGA

Valentín, Kike Reguero y Menéndez. Tres refuerzos para un Atlético Astorga líder que jornada a jornada se está ganando con méritos en el terreno de juego un puesto en el playoff de ascenso.

Ayer los tres fueron presentados de manera oficial por el club maragato. Arropados por el entrenador Diego Merino y la presidenta Sagrario González, delantero, portero y defensa se mostraron ilusionados en formar parte de «un proyecto con un largo recorrido que ojalá llegue a buen puerto», precisaban en su puesta de largo.

Alguno como Reguero ya sabe lo que es militar en el plantel verde. Lo hizo la pasada temporada siendo fundamental en ella y acariciando hasta el último minuto el ascenso. «Para mí es un orgullo y un honor regresar a un club en el que he vivido muy buenos momentos y que me han tratado de forma excelente. Por eso cuando surgió la ocasión no me lo pensé. Llego para sumar desde donde crea conveniente el entrenador».

Por su parte Valentín agradecía al club «la confianza que han depositado en mí y la oportunidad que me dan para jugar en un equipo que aspira a cosas importantes. Llego para sumar y aportar también mi esfuerzo y trabajo en el objetivo de llegar al playoff y luego aspirar al ascenso».

Sergio Menéndez, defensa asturiano, recalcaba el «buen ambiente que estoy viviendo en el vestuario. Lo de que el Astorga contaba con un buen proyecto lo tenía claro pero también deseaba estar en un club en el que me sintiera útil y feliz. Y esas dos cosas las he encontrado en este».

Diego Merino, por su parte, alababa el esfuerzo que ha hecho el club «por reforzarse y fichar a jugadores que nos van a aportar mucho. Es cierto que al principio de temporada no pudimos contar con todos los mimbres necesarios pero ahora podemos decir que ese bloque que nos está dando tantas alegrías se ve mejorado para aspirar primero al playoff y luego, cuando lo consigamos, poder intentar acabar como primeros, posición que ostentamos a día de hoy pero que tiene también a otros candidatos con mucho potencial como el Unionistas y el Salmantino».

Reválida en Almazán

El Atlético Astorga afronta precisamente hoy en tierras sorianas un nuevo reto. Y de alta exigencia frente a un Almazán con mucho potencial y necesitado de puntos. Diego Merino espera contar con Puente, Javi Amor y Jorge a pesar del cansancio derivado de su presencia con la selección autonómica. El reto para esta tarde (16.30 horas) no es otro que sumar los tres puntos.