Tres explosiones contra el Borussia

A. C. m. | Dortmund

Marc Bartra resultó herido en un ataque contra el autobús del Borussia Dortmund en la carretera Wittbräucker, a sólo 10 kilómetros del estadio Signal Iduna Park, donde se iba a jugar el partido de Champions entre el club local y el Mónaco. Se produjeron tres explosiones por lo que tuvo que ser llevado al hospital por unas heridas por cristales en el brazo. El club informó inicialmente que las lesiones no eran de gravedad -cortes en el brazo- pero que el internacional estaba «en estado de shock». En torno a las 22.30 horas su entorno, entre ellos su agente Carles Puyol, confirmó a varios medios, que iban a operar al jugador. Las primeras pruebas revelaron que se fracturó un hueso en la explosión.

El portero suizo del Borussia Dortmund, Roman Burki, que estaba sentado en la parte de atrás al lado de Marc Bartra, explicó que el catalán «sufrió heridas por los cristales de la luna rota. El autobús se dirigía hacia la carretera principal cuando ha habido una enorme detonación, una verdadera explosión. Tras la explosión, todos nos agachamos en el autobús, los que pudieron se acostaron en el suelo», añadió antes de explicar que el aplazamiento del partido fue la mejor solución. «No sabíamos lo que iba a pasar a continuación. Nadie pensaba en jugar al fútbol».

Se cree que los explosivos fueron abandonados en la calle, cerca de una esquina por la que iba a pasar el autobús. La policía alemana emitió un comunicado en el que detalló que fueron tres las explosiones que afectaron al bus del Dortmund e investiga si fue un ataque dirigido. «Poco después de las 19.00 horas se registró una explosión cerca del autobús del Borussia Dortmund. Según las informaciones que manejamos, las ruedas del autobús estallaron y una persona resultó herida. Todavía no se puede determinar con exactitud lo que ha provocado el incidente», apuntó. La policía alemana confirmó a Reuters, «después de una primera investigación», que las explosiones fueron provocadas por «serios» artefactos explosivos.

Mucha confusión. Se investigan todas las opciones. «Hay que ver en qué dirección se encarrilan las pistas», dijo un portavoz de la policía en Dortmund, que aclaró que hasta el momento no hay indicio alguno que haga presumir un atentado terrorista o un ataque de ultras rivales. Además está usando las redes sociales para manterner informada a la población local y tratar de calmarla para no sembrar el pánico. El partido de cuartos de final de la Champions se jugará a las 18.45 de hoy miércoles. Bartra no estaba en condiciones para jugar al igual que el resto del equipo, algo atemorizado porque en un primer momento existía mucha confusión.