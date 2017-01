Tres goles hacen más líder el Madrid

Cuando más oscuro pintaba el horizonte para el Real Madrid, los blancos despejaron los nubarrones que se habían cernido tras la eliminación copera con una balsámica victoria frente a la Real Sociedad (3-0) en la que hubo más pólvora que brillo pero que le sirve para ampliar la brecha que le separa de sus adversarios en la pelea por el título liguero.

Los tantos de Kovacic, Cristiano Ronaldo y Morata fueron la mejor medicina para un paciente que sigue sin recuperar la fluidez y la fe en sus posibilidades, tras ver truncada frente al Sevilla su racha de 40 partidos invicto, pero que se aleja de la sala de urgencias en la que podría haber quedado confinado de no sumar los tres puntos. La eliminación frente al Celta en la Copa del Rey había escocido mucho en una afición que soñaba con el triplete.

Avisó el técnico en la previa que el brasileño no es de los que se borran, y el lateral ratificó las palabras del francés. Se mostró animoso y descarado en el inicio, hasta el punto de jugar con fuego en alguna que otra ocasión. Pero fue Lucas Vázquez el que protagonizó la primera algarada ofensiva con una incursión por la izquierda que no acertó a rematar Benzema. Tenían ganas los blancos, pero la mala racha ha hecho mella en la confianza de los de Zidane. Se reflejó pronto en un par de acciones desafortunadas de Casemiro.

Habían demandado los merengues el cariño del público. Pero el Bernabéu andaba calentito tras el pobre desempeño de las últimas semanas y los primeros signos de disconformidad no tardaron en manifestarse. El receptor de los reproches tempraneros fue Cristiano Ronaldo, lento de nuevo en los controles y los regates. La desangelada actitud de los de Chamartín casaba bien con el grisáceo día vivido en Madrid y abonaba los pitos de una afición que no sabe remar con su equipo cuando vienen mal dadas. Rebasada la media hora comenzaba a descargar con fuerza el cielo, y el Madrid amenazaba con naufragar. No tanto porque los ‘txuri urdin’ hubiesen inquietado demasiado la meta de Navas cuanto por la flojera del líder.

El choque era plomizo, y sólo un error o una genialidad parecía capaz de animarlo. Ocurrió en el minuto 37 con un invitado inesperado. Rompió las líneas Kovacic, que encontró como aliado a Cristiano en su condición de asistente tras una combinación iniciada por Benzema. Con un toque dejó el portugués solo frente al portero al croata, que no desperdició la ocasión de reivindicarse. El Madrid pescaba casi sin cebo. El tanto galvanizó a los blancos, que se ganaron por fin los aplausos. Pero la efervescencia no es siempre buena consejera y pudo costarles un disgusto de no ser por Keylor Navas. La llegada del descanso, cumplimentada la cita con la malla rival, fue lo mejor que le podía ocurrir a un equipo que había mordido sin apenas enseñar los dientes.

A los cinco minutos de la reanudación Cristiano lograba el segundo pero esa circunstancia no sirvió para aplacar los murmullos en la grada. Y en especial cuando Karim tocaba el balón. Sólo cuando Zidane optó por retirar a Benzema para dar entrada a Morata logró el francés los aplausos que se le habían negado mientras permaneció sobre el césped. A partir de ahí, el Madrid jugó a placer con tanto incluido de Morata.