Tres nuevos para la Roja

RODRIGO Errasti | madrid

«Hay jugadores que no están en la lista y que tienen posibilidades intactas», recordó Julen Lopetegui tras anunciar sus convocados para el doble amistoso de España ante Alemania, el día 23 en Dusseldörf, y Argentina, el 27 en el Metropolitano y a beneficio de la Asociación de Futbolistas Españoles. Además, destaca el regreso de Diego Costa nueve meses después de que jugase su último partido en Skopje, donde marcó uno de los goles de la victoria española en el encuentro que cerró la campaña 16-17. «Diego, cuando estuvo compitiendo fue de nuestra partida, luego dejó de competir y dejó de venir. Ahora vuelve a estar activo y vuelve a venir, pero eso no le da el puesto. Álvaro (Morata) también está ahí y todos van a competir», apuntó sobre la ausencia del delantero del Chelsea.

Es la última lista de citados antes de la definitiva para el Mundial de Rusia, posterior a que acabe la campaña para la que no descarta ni a Morata ni ningún otro. «Mañana no es el Mundial. Estamos ante partidos ilusionantes ante dos campeones y a partir de ahí, todos tendrán opciones. Sergi Roberto, Nacho Monreal o Javi Martínez por decir algunos pero es que no nos caben todos».

Entre los citados del técnico apareció un nombre esperado por muchos: Marcos Alonso. Tras meses de rumores el jugador del Chelsea casi había perdido la esperanza y de hecho tenía cerrado un viaje a Dubai para disfrutar de los días de vacaciones que Conte pensaba conceder a los no convocados por sus respectivas selecciones. El Chelsea aporta dos defensas, el otro es Azpilicueta, a una zaga formada por 8 futbolistas. Entre ellos están Jordi Alba y Piqué, que no tendrán problemas pese a sus molestias físicas recientes. Con respecto a la última lista no van por decisión técnica Bartra, Alberto Moreno, Illarramendi, Vitolo, Luis Alberto, Suso, Morata y Callejón. El técnico no podrá contar por lesión ante «Argentina y Alemania, «rivales exigentes pero también ilusionantes», con Sergio Busquets, uno de sus indiscutibles que sufrió una fisura en uno de los metatarsianos del pie derecho, pero sí con Thiago, pese a que en Estambul recibió un golpe en el tobillo izquierdo que le provocó una distensión en el arco plantar del pie izquierdo. Para suplir al primero cuando estuvo sancionado ante Albania tiró de Saúl Ñíguez y ahora probará con ‘Rodri’, el centrocampista del Villarreal al que destacó. Además el vasco opta por Costa para el puesto de delantero con Aspas, Rodrigo y Asensio.