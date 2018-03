Tres partidos determinantes

otero conde | ponferrada

El deportivismo echa cuentas. La Deportiva ocupa el 13º puesto, pero la ventaja con el play out y con la zona de descenso es sólo tres puntos. Y los de abajo vienen arreando, algo que sucede en todas las categorías y en todas las temporadas. Éstos son los duelos para este fin de semana en la zona baja: Coruxo-Pontevedra, Real Valladolid B-CF Talavera de la Reina, Rayo Majadahonda-Gimnástica Segoviana, Racing de Ferrol-Atlético de Madrid B, Toledo-Cerceda y Deportiva-Guijuelo.

La situación actual es muy paralela a la que vivió la Deportiva hace dos años en Segunda División A. El conjunto blanquiazul necesitaba ganar un número determinado de partidos en los últimos dos meses para salvarse. Y entre ellos era obligatorio derrotar a la UD Almería. Sino, iba a necesitar más victorias. Las cuentas salieron: la Deportiva perdió en casa a mediados de abril con el cuadro almeriense y en la última jornada curiosamente éste igualó en Córdoba y se salvó, mientras que el Real Mallorca, que le tenía ganado el golaverage a la Ponferradina, gozó de pasillo de plata en Valladolid.

Ahora las cosas son muy parecidas. Cuatro victorias podrían llegarle al equipo de Terrazas o incluso tres y dos o tres empates, pero siempre que los triunfos se produzcan contra Pontevedra, Gimnástica Segoviana y Toledo. Sólo ante el cuadro granate jugará fuera. Y desde luego, de no ganar, no perder, porque entonces se metería en un lío e incluso perder golaverages particulares que incluso llegarían a resultar decisivos al final de la competición. El partido ante la escuadra toledana es el penúltimo de la Liga y el último de esta competición que se disputará en El Toralín. Hay que recordar que la Deportiva tiene empatado el golaverage particular con el Real Valladolid B y que lo tiene perdido ante un Racing de Ferrol que a día de hoy cuenta con siete puntos menos que el cuadro berciano.

La Deportiva no ha marcado en sus tres últimas salidas, a pesar de que ha gozado de muy buenas ocasiones, sobre todo en Valladolid y en Navalcarnero, si bien en A Coruña también gozó de dos ocasiones muy claras. Eso sí, de las últimas cuatro salidas, ha puntuado en tres y de las últimas seis ha sacado resultados positivos en cuatro.