Un triángulo deportivo bien avenido

Miguel Ángel Tranca | león

Niño, entrenador y padres. Los tres conforman el triángulo del que depende la buena marcha del deporte base, del crecimiento no sólo a nivel físico y deportivo de los primeros, también el educacional, asentando las bases para el futuro, bien sea dentro de la competición y practica de cualquier actividad física o para la vida cotidiana. Alejandro Vaquera Jiménez, y José María Yagüe, profesores de baloncesto y fútbol de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULE tratan de mostrar a través de estas disciplinas cómo debe ser y entenderse la práctica deportiva en esos primeros años en los que los niños empiezan a abrazar, familiarizarse y a adentrarse en un fascinante mundo en el que la amistad, compañerismo y responsabilidad priorizan su estatus respecto a la competición en sí. La superación es siempre positiva, pero también disfrutar de lo que se hace.

Por eso según apuntan Vaquera y Yagüe es tan importante la interacción entre esos tres vértices (niño, padres y entrenador). La relevancia de los niños y de sus entrenadores parece incuestionable, sin duda porque son los que a primera vista parecen tener una mayor presencia. Por eso el rol de los padres es quizás el más olvidado. Incluso algunas veces se les ha tachado de ser un gran problema. Pero la realidad es que, en contadas ocasiones se les ha informado de su cometido en este complejo proceso. Algo que tanto Alejandro como José María tratan de al menos corregir en dos deportes como el fútbol y baloncesto con una presencia importante de practicantes aunque trasladable también a otras muchas modalidades deportivas que en la provincia de León cuentan con su porción de protagonismo. Y como apuntan ambos, no existe nada mejor que para que el papel de los padres sea el adecuado, especialmente a la hora de presenciar los entrenamientos o partidos de sus hijos, el conocimiento del reglamento es un factor clave. Algo que también se extiende a los niños como actores principales como a los entrenadores que deben inculcarles y transmitirles esas reglas y fundamentos.

Precisamente lo niños son los primeros en conocerla al igual que los entrenadores. Pero para Vaquera hace falta que eso se traslade a sus progenitores. «No pretendemos educar a nadie sino dar a conocer algunas de las reglas esenciales que muchas veces por desconocimiento suponen fricciones o comentarios erróneos que pueden llegar a trasladarse a los principales protagonistas, los niños».

Entre ellas aparece la de la confección de los equipos y el desarrollo del partido. En el caso del fútbol, y como atañe a los más pequeños, en la modalidad de fútbol-7, Por eso, el partido debe jugado por dos equipos de siete jugadores, uno de los cuales actuará como guardameta. La regla también precisa que cada equipo podrá iniciar el encuentro con, al menos, cinco jugadores, pudiéndose incorporar posteriormente los restantes. Éstos sólo podrán incorporarse hasta el final del descanso de cada partido, considerándose como tal, la salida del árbitro al terreno de juego en la segunda parte.

Este apartado según apunta Yagüe cuenta a veces con interpretaciones erróneas que en cierto modo pueden condicionar la imagen de lo que está aconteciendo sobre el césped. Otro apartado también que a veces no se comprende es el referido a la posibilidad de que cualquier jugador pueda cambiar su puesto con el guardameta, siempre que el árbitro haya sido previamente informado y, siempre también, que el cambio sea efectuado durante una detención reglamentaria del juego.

En el caso del Minibasket pueden jugar hasta 12 jugadores en cada equipo, siendo necesario un mínimo de 9 para comenzar el partido.

En el caso del árbitro y su actuación en determinadas acciones, uno de los apartados con mayor desconocimiento es el referido a la regla V en la que dice que se abstendrá de castigar en aquellos casos en que, al hacerlo, pueda beneficiar al equipo infractor, coloquialmente Ley de la Ventaja. El colegiado tendrá poder discrecional para detener el juego cuando se cometan infracciones a las reglas y para interrumpir o suspender definitivamente el encuentro cuando lo estime necesario, bien por causa de los elementos, de la intervención de los espectadores o por otros motivos. También podrá exigir que todo jugador que sufra una hemorragia salga del terreno de juego. Dicho jugador sólo podrá reingresar al mismo tras la señal del árbitro, quien se cerciorará de que la herida o circunstancia que la motivaron haya dejado de sangrar o existir.

Para el minibasket el a?rbitro no tocara? el balo?n en los saques de banda y fondo, excepto tras falta, sustitucio?n y tiempo muerto.

DURACIÓN DEL PARTIDO

En el caso del fútbol-7, el partido durará dos tiempos iguales, para la categoría alevín, estos períodos de tiempo serán de 30 minutos cada uno. Para benjamín y prebenjamín, dichos períodos lo serán de 25 minutos cada uno. Además los jugadores tienen el derecho a un descanso en el medio tiempo de cada partido que, en ningún caso, será superior a 10 minutos. Mientras que el caso del deporte de la canasta en las competiciones oficiales se disputan 6 tiempos de 8 minuto debiendo jugar todos los jugadores al menos 2 de estos tiempos. Ningún jugador podría jugar los últimos 4 periodos consecutivos y es en este último periodo en el único que puede haber sustituciones. En el sexto periodo se jugara?n los 5 primeros minutos a tiempo corrido y los u?ltimos 3 minutos a tiempo normal de baloncesto FIBA

Se siguen disputando sobre todo en torneos amistosos y en ligas escolares los partidos a 4 tiempos. En este caso todos los jugadores han de disputar al menos 1 de ellos e igualmente solo puede haber sustituciones en el último. Al igual que en los 6 periodos ningún jugador puede jugar los 3 últimos consecutivos.

Otras reglas que se deben tener en cuenta y que en cierto modo también están suponiendo alguna controversia son las referidas al inicio y reanudación del juego, el balón en juego o fuera del juego y el resultado de un partido. En el primero de los casos y en lo referente al fútbol base se podrá anotar un gol directamente de un saque de salida. Los jugadores del equipo contrario a aquel que efectuará el saque de salida deberán encontrarse, como mínimo, a seis metros del balón, hasta que sea jugado. El ejecutor del saque no podrá tocar el balón por segunda vez, antes de que éste sea jugado por otro jugador diferente. En cuanto al fuera del juego, el balón estará en ese apartado cuando traspase completamente una línea de banda o de meta, ya sea por tierra o por aire y el juego ha sido detenido por el árbitro.

En lo referido al resultado de un partido, se habrá marcado un gol cuando el balón haya traspasado totalmente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, siempre que el equipo anotador no haya contravenido previamente las Reglas de Juego.

VENTAJA DE 50 PUNT0S

En minibasket existe también una regla que es la que si en la disputa de un partido, un equipo supera en el marcador a otro por una diferencia de 50 puntos, este se dara? por finalizado, siendo el resultado el que marque en ese momento el acta oficial. Con los minutos restantes se jugara? Otro encuentro a reloj corrido sin incidencias ni en el acta ni a efectos clasificatorios.

En lo concerniente al fuera de juego en fútbol 7 está situada en ambos extremos del terreno de juego. Se trazará una línea paralela a la línea de meta adentrándose 12 metros en el terreno de juego y que unirá las dos líneas de banda.

El hecho de estar en una posición de fuera de juego, no constituye una infracción en sí. Un jugador estará en posición de fuera de juego, si estando en la zona de fuera de juego, se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario. No lo estará si se encuentra a la misma altura que el penúltimo adversario, está a la misma altura que los dos últimos adversarios o se encuentra fuera de la zona de fuera de juego. Un jugador en posición de fuera de juego será sancionado solamente si, en el momento en que el balón toca o es jugado por uno de sus compañeros, se encuentra, a juicio del árbitro: a) Interfiriendo el juego o b) Interfiriendo a un contrario o c) Tratando de sacar ventaja de dicha posición.

Las faltas y la conducta incorrecta también tienen una elevada incidencia y en cierto modo en algunas de ellas existe cierto desconocimiento. En este sentido la voluntariedad o no de las manos puede ser un asunto conflictivo. Se concederá un tiro libre directo si ‘un jugador toca el balón deliberadamente con las manos (excepto el guardameta dentro de su propia área de penalti’. Tocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con la mano o el brazo. En este apartado se deberá tener en cuenta el movimiento de la mano hacia el balón, la distancia entre el adversario y el balón. La posición de la mano no presupone necesariamente una infracción, pero se aclara que una posición antinatural será sancionada.

Respecto a jugar de forma peligrosa, castigado con un tiro libre indirecto, hay que tener muy en cuenta la distancia entre los jugadores en conflicto. Si la distancia elimina el riesgo de peligro no se sancionara. En el baloncesto se permite realizar cualquier tipo de defensa y solo se considera defensa ilegal cuando un jugador permanece ma?s de cinco segundos en el a?rea restringida (la zona) sin la presencia del jugador al que defiende. La defensa ilegal se sancionara? con dos tiros libres. No se recomienda el uso de defensas zonales en estas edades. La defensa ilegal será sancionada con falta técnica al entrenador.

Respecto a los tiros libres, se lanzara?n dos cuando se sobrepase la cuarta falta por equipo en cada periodo, lo que indica que en cada nuevo periodo se iniciara? la cuenta de faltas de equipo desde cero. Un jugador que haya cometido cinco faltas será informado al respecto por el árbitro y deberá abandonar el partido de inmediato.

Otra de las reglas que también pueden causar malinterpretaciones es la de los tiros libres dentro del área de penalti. En el caso del fútbol-7 en el tiro libre directo o indirecto a favor del equipo defensor todos los adversarios deberán encontrarse, como mínimo, a 6 metros del balón y, en todo caso, fuera de dicho área de penalti hasta que el balón esté en juego. El balón estará en juego apenas haya sido jugado con el pie directamente más allá del área de penalti. En el caso del tiro libre indirecto a favor del equipo atacante todos los adversarios deberán encontrarse como mínimo a 6 metros del balón hasta que esté en juego, salvo si se encuentran ubicados sobre su propia línea de meta entre los postes de meta.

Su parte, en el caso del baloncesto hay que tener en cuenta diferentes apartados. Uno de ellos es el del tiempo muerto que se distribuirán en número de dos por parte (tres periodos). Eso sí, los no utilizado, no podra?n trasladarse a la segunda parte o periodo extra. No se concederá tiempo muerto al equipo que haya superado a su rival por 40 puntos.

Conocer todas estas reglas supone para Alejandro Vaquera y José María Yagüe no sólo comprender mejor la actividad deportiva que implica a los niños, también evitar situaciones de crispación derivadas en muchos casos de malentendidos en cuanto a las reglas de juego.