Triple éxito leonés en el Autonómico de 10 Kilómetros

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Luis Óscar López Gabela, Eduardo Vázquez y Sole Yebra se erigieron en protagonistas en el Autonómico de 10 Kilómetros celebrado en Medina del Campo y en el que los tres representantes leoneses lograban un lugar en el cuadro de honor, en ambos casos con el tercer peldaño.

En categoría masculina Luis Óscar López Gabela (Fisiorama-Drasanvi) demostraba su gran momento de forma completando la prueba en la 17ª posición de la general con un tiempo de 34:27 que le reportaba además la medalla de bronce en su categoría, Máster C masculino sólo superado por Juan Pablo García y Miguel Ángel Bocos, ambos con un puñado de segundos menos que el atleta leonés. También dejaba su impronta en la carrera de Medina Eduardo Vázquez (New Runners) que en la general absoluta estuvo a un paso de meterse en el top-10 con un notable registro de 34:02. Ese tiempo le bastaba para estar también entre los mejores en su categoría, la Máster B en la que finalizaba en una brillante tercera plaza por detrás de Óscar Fernández Giralda y Francisco Javier de la Casa. En cuanto a la categoría femenina la maragata Sole Yebra (Club Atletismo Teleno-Cecinas Pablo), que se colgaba la medalla de bronce en una carrera en la que siempre estuvo entre las mejores tanto para la clasificación general como para la propia de Máster C. Sole Yebra demostraba así su gran momento de forma en una carrera marcada por la lluvia, el aire y el frío, obteniendo un gran resultado en una temporada, en la que repite el color de la medalla del Autonómico de Campo a Través.

La astorgana cerraba así una jornada en positivo y brillante para el atletismo leonés en la localidad de Medina del Campo.