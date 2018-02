Un triunfal Blake Griffin puede con el doble-doble de Marc Gasol

Nada puede con las ganas. Y menos si son las de un debut. El ala-pívot Blake Griffin, tras 7 temporadas y medio vistiendo la camiseta de los Clippers, se estrenó con los Pistons de Detroit y asombró a la NBA con un recital. Traspasado a su nuevo equipo el lunes en una operación que ni él se esperaba, debutó con 24 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones en 35 minutos de juego. Nada pudo con él. Ni los números de Marc Gasol, ni los de su compañero Andrew Harrison. Griffin quería debutar por todo lo alto, y lo logró.

Pistons LIVE 2.1.18: Blake Griffin, the man of the night, talks with Shep after his Pistons debut. pic.twitter.com/aje1pQimvE