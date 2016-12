Un triunfo con acento leonés

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Desde que el árbitro señaló el inicio del partido, Castilla y León sub-18 no se lo pensó. Fue a por el partido con la misma intensidad desde ese primer minuto hasta el 94, momento en el que el colegiado decretó el final (1-0). Sólo con trabajo se podía ganar a una selección como Andalucía, siempre como favorita en las quinielas de este campeonato. En los inicios, el peñista Álvarez ya anunciaba que este partido iba a ser, sobre todo rápido. El ritmo que imponía Castilla y León descolocó a Andalucía, que no lograba encarrilar los pases para llegar a la portería de Javi. Moha y Campos ayudaban a completar la ofensiva de Castilla y León. Precisamente una jugada del numantino Jorge Campos finalizaba en el tanto del partido poco antes de la media hora de juego. Una alegría que no significó para nada bajar la guardia.

Tras el descanso, Castilla y León no regaló nada, es más, buscaba cerrar el choque con otro gol. Lo intentaría en más de media docena de veces sin más acierto que el disfrute de los aficionados desde la grada. Andalucía tampoco se quedó con los brazos cruzados y aprovechaba sus momentos para sorprender a Javi Hernández bajo los tres palos. En ningún momento lo consiguieron.

Castilla y León tuvo instantes brillantes y nuevas posibilidades de gol: ocasiones para Moha que hizo virguerías con el balón o tiros de Pablo, fueron algunas de ellas.

«Castilla y León sólo podía conseguir esta victoria con trabajo y manteniéndose firme. Tenemos la fortuna de tener a estos fabulosos futbolistas en nuestros clubes jugando a un altísimo nivel y eso también es importante. El éxito es también de todos los clubes», afirmó Mario Sánchez, seleccionador juvenil de Castilla y León.

Hoy, Valencia a las 12.15 horas.