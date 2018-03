Triunfo vital... y obligado

Agustinos E. Leclerc retoma el pulso liguero en el Palacio (20.45 horas). Lo hace frente al colista Martorell con la obligación de sumar una victoria que apuntale sus opciones de permanencia en un tramo final de la temporada en la que todos encuentros son vitales.

Frente a un adversario ya sentenciado los locales no pueden permitirse ningún error si no quieren verse inmersos en una situación complicada. No vale otra circunstancia que salir a por el encuentro y de paso convertir el Palacio en un fortín para lo que resta de campeonato. Y nada menor que superar a un enemigo que se ha mostrado como el más flojo de la competición hasta el punto de sumar sólo cuatro triunfos por nueve de un Agustinos E. Leclerc que tiene a un partido a la zona tranquila de la tabla. A esa circunstancia tratará de agarrarse un plantel que después de unas jornadas en las que su juego no estaba rayando a la altura esperada y las derrotas le estaban pasando factura lograba hace dos semanas reconducir la situación y a pesar del traspié de hace seis días está mostrando mejores síntomas.

La seguridad defensiva unida a l acierto ante el aro rival deben ser sus mejores argumentos para acabar con la resistencia de su rival catalán. Y ahí tendrán mucho que decir los dos norteamericanos del equipo, Smith y Norris, así como Kavas, el base Bouzán que tras la marcha de Medina se ha convertido en el timonel en el juego leonés. Carrasco, Vázquez y Arturo fernández tendrán también su protagonismo en un pulso en el que lograr una ventaja consistente en los primeros cuartos se presupone como esencial para imponerse a un Martorell que llega a León con poco que perder ya que su situación en la tabla invita a poco. Pero por eso el Agustinos E. Leclerc no quiere que la relajación pueda darle un susto y que el a priori necesario triunfo puede complicarse en el electrónico del Palacio.