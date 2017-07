Turienzo y Villa, campeones

PEDRO CABALLERO | LEÓN

La villa de Carrizo de la Ribera acogió dos competiciones de Bolo Leonés el pasado domingo, día 2 de julio: la Copa Diputación (por la mañana) y el V Circuito Cile de 1ª ( por la tarde). En la XXVIII Copa compitieron un total de 71 jugadores de las diferentes categorías y clubes, con arbitraje de José-Mª Prieto y Carlos Díez; premios en metálico para los 25 primeros. El podio final quedó integrado por Miguel Ángel Turienzo (C. Nocedo), con 160 bolos; Pepe Villa (C. El Soto), con 158; y Rubén Gutiérrez (C. Nocedo), con 150 bolos. El concejal de Deportes hizo entrega de los trofeos.

En el V y último Circuito de Primera, participaron un total de 38 jugadores, y el arbitraje federativo corrió a cargo de Amaro Barros y Carlos Díez. Accedieron a semifinales: Pepe, Turienzo, Fernando y Rubén. Descolgados por menor puntuación los dos últimos, pasaron a disputar la final Turienzo y Pepe; la victoria fue para el joven jugador de Boñar por una diferencia de cinco bolos: 453 (Pepe) y 448 (Turienzo). El alcalde hizo entrega de los trofeos.