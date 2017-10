F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

El entrenador de la Deportiva se mostró tan sereno como cuando su equipo gana. Reconoció que las cosas no marchan como se esperaba, pero trató de quitarle hierro a la derrota: «Hemos salido con mucha ilusión, pero el gol a los cinco minutos lo hemos acusado mucho. Nos encontramos con un rival muy potente, hemos ido a remolque, luchamos hasta el final, pero tuvimos muchas dificultades para imponernos en el campo. Nos ha costado tener fluidez, llegar arriba con el balón y aproximarnos, ya por no hablar de la creación de ocasiones. He visto enfrente a un rival que sabía lo que hacía y se le ponían las cosas de cara pronto. Nosotros no le hemos perdido la cara con 0-1, no nos escondimos, hicimos un trabajo gris muy importante. Tuvimos que realizar un gran esfuerzo, arriesgar mucho, descolgar jugadores arriba, lo que abría mucho el campo y hacer muchas idas y vueltas. Era un partido para arriesgar tal y como estaban las cosas, para no replegarse. Lo intentamos metiendo jugadores arriba y presionando».

Terrazas habló de la clasificación y de la confianza: «En una competición tan larga, la clasificación ahora no indica demasiado. Hay que resolver los problemas e ir avanzando y progresando. Para jugar al fútbol hace falta confianza, que los jugadores se sientan seguros en el campo. Hay que recuperarlo, porque hace dos o tres semanas teníamos esa confianza.

El plantel berciano entrena hoy y descansa mañana.