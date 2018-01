Umtiti recibe el alta y viaja a Sevilla

Andrés Iniesta se quedó en Barcelona. También Yerry Mina. Y, por supuesto, Coutinho. Al igual que Denis Suárez, quien no ha sido incluido en la lista de 18 jugadores para enfrentarse este domingo al Betis. En la convocatoria tampoco figura Rafinha, a punto ya de cerrar su marcha, en forma de cesión con opción de compra, al Inter de Milán . Además de la vuelta de Deulofeu, que se había quedado en la grada en los seis últimos encuentros, la gran novedad es el retorno de Samuel Umtiti.

El defensa francés ha recibido el alta médica tras la seria lesión muscular que sufrió el pasado 2 de diciembre en el Camp Nou ante el Celta abriendo así la puerta de la titularidad a Vermaelen . De esta manera, Valverde recupera al excentral del Lyón, a quien rápidamente ha devuelto a la dinámica del grupo pensando más en la cita copera con el Espanyol del jueves.



Calma con Yerry Mina

No tiene el técnico, sin embargo, tanta prisa con Yerry Mina, a pesar de que el central colombiano ya ha recibido el transfer para jugar. Pero lo dejó en casa. "Es un jugador que viene de otro fútbol y se debe amoldar a este", dijo con mucha prudencia Valverde. "No hay posibilidad de hacer pruebas ni tampoco pretemporada. Estamos en competición y jugándonos ya muchas cosas", afirmó el entrenador, recordando que no le será fácil al exdefensa del Palmeiras entrar en el equipo.

Los 18 convocados ante el Betis

Porteros: Ter Stegen y Cillessen.

Defensas: Sergi Roberto, Semedo, Piqué, Vermaelen, Umtiti, Jordi Alba y Lucas Digne.

Centrocampistas: Busquets, Rakitic, Paulinho, André Gomes y Aleñá.

Delanteros: Messi, Suárez, Deulofeu y Aleix Vidal.

Descartados: Yerry Mina, Rafinha y Denis Suárez.

Lesionados: Dembélé, Coutinho, Iniesta, Alcácer y Mascherano.