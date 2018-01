Usain Bolt pasará una prueba con el Borussia Dortmund

El múltiple campeón olímpico y mundial de velocidad, Usain Bolt, ahora retirado, anunció que haría una prueba en Borussia Dortmund en marzo, confirmando su deseo de hacer carrera en el fútbol y su sueño de "firmar" un contrato profesional con el Manchester United. "Haremos una prueba en marzo en Dortmund para saber qué voy a hacer con mi carrera (de futbolista). Si dicen que soy bueno y necesito entrenar, lo haré", afirmó Usain Bolt en una entrevista exclusiva con el Sunday Express publicado el domingo. Bolt y el club alemán comparten el mismo patrocinador.

Ferguson y Pogba "Me pone nervioso esta situación”, cuenta el excampeón jamaicano. “Normalmente no estoy nervioso, pero esto es diferente, porque ahora es fútbol, me tomaré un tiempo para adaptarme, pero una vez que haya jugado algunos partidos, me acostumbraré ", agregó el doble poseedor del récord mundial en los 100 y los 200 metros.

"Uno de mis mayores sueños es fichar por el Manchester United, y si el Dortmund dice que soy lo suficientemente bueno, me quedaré allí y entrenaré duro", dijo Bolt. "Hablé con Alex Ferguson y le pedí que dijera alguna palabra favorable para mí y me dijo que si estoy en forma y listo, verá lo que puede hacer por mí", agregó Usain Bolt, que también asegura haber hablado del tema con su amigo Paul Pogba, el centrocampista francés de Manchester United.