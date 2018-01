Se va Julen, parte de la historia de la Cultural

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El futbolista Julen Colinas (San Sebastián, 1989) anunció su despedida como jugador de la Cultural con una sala de prensa a rebosar, en la que le acompañó toda la plantilla leonesa y el cuerpo técnico. El futbolista recibió el cariño por parte de todas las esferas del club. «Julen es parte de nuestra historia, y siempre lo será. Gracias, esta es tu casa para siempre», agradeció al futbolista el director general de la Cultural, Felipe Llamazares. Por su parte Julen Colinas indicó: «Tengo que agradecer al club todo lo que se me ha dado. Los compañeros han sido una familia. Hemos hecho un año y medio espectacular. Me han dado una confianza impresionante para hacer todo lo que he hecho. A la afición tengo que darle las gracias. Esta es la mejor ciudad de España. Me han tratado siempre como a uno más. Les llevaré siempre en el corazón. Me da mucha pena irme. El fútbol nos separa ahora, pero estoy aquí para lo que queráis».

El jugador vasco se va de la Cultural para enrolarse en las filas del Ucam Murcia, uno de los equipos de Segunda División B que aspira a regresar a la categoría de plata del fútbol español. La Cultural despidió con galones de héroe al extremo donostiarra. Colinas fue el autor de uno de los goles más importantes de la temporada pasada, al anotar el que suponía el empate en la eliminatoria de ascenso ante el Barcelona B, luego rematado con el tanto de Álex Gallar.

Una vez conseguido el ascenso a Segunda División, esta temporada, el futbolista de banda ha contado con escasa participación en la actual temporada, en la que ha disputado 414 minutos y anotado el gol de la victoria ante el Sevilla Atlético (1-2), lo que ha conducido a la rescisión del contrato que le unía con el equipo leonés por lo que resta de temporada y la próxima.

De los jugadores que capitalizaron la aportación ofensiva culturalista la pasada campaña en Segunda División B, tras la salida de Colinas no continúan ninguno en su plantilla, tras recuperar el Valladolid a Toni Villa, rescindir también el contrato a Benja Martínez y pagar la cláusula de rescisión Gallar, estos tres últimos antes de iniciarse el campeonato.

Julen Colinas se decantó por la opción del equipo murciano por «el gran interés mostrado desde el inicio, sin meter prisa y esperando que todo se resolviera», explicó el futbolista.

El jugador donostiarra, al que se le comunicó en el último entrenamiento del pasado año la postura de prescindir de sus servicios, reconoció que quizá le faltó, para haber tenido un papel más preponderante en su debut en la categoría de plata, «algo de pizca de suerte y quizá también de continuidad».