«Va a ser un partido de emociones»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Los tres magníficos de la Cultural: Mariano Arias Chamorro ‘Marianín’, Francisco Villafañe y Julio Piñán. Los tres destacaron en el bloque leonés en la década de los 70. Pasaron a la historia del culturalismo en una de las épocas más brillantes del equipo culturalista que subió y militó en Segunda División. Tras destacar en la Cultural, los tres ficharon posteriormente por el Real Oviedo, que jugaba en Primera División. Marianín cruzó el Pajares hacia tierras asturianas en primer lugar. Le siguieron Francisco Villafañe y Julio Piñán. «Tenemos buenos recuerdos de esa época. Estamos pendientes del partido del sábado porque es un encuentro en el que se enfrentan dos conjuntos que nos trataron muy bien», coinciden los tres exfutbolistas.

Marianín reconoce con un tono lleno de emoción: «Pasé unos años muy buenos en León y también en Oviedo. El ascenso a Segunda División con la Cultural será siempre inolvidable para mí. Recibí un trato extraordinario por parte de la directiva y de la afición. En la Cultural, éramos un equipo muy unido y luego eso se notaba cuando jugábamos los partidos».

‘El Jabalí del Bierzo’, en la temporada 1970/71 fue el máximo goleador de todas las categorías nacionales con 36 tantos, que valieron para que la Cultural ascendiera a Segunda División.

Julio Piñán apunta: «Tengo mejor recuerdo de la Cultural que del Real Oviedo. El sábado quiero que gane la Cultural. Teníamos un equipo en el que todos nos llevábamos muy bien. Formábamos una familia. Los recuerdos de la Cultural son buenísimos». A continuación explica: «Nos llamó el presidente de la Cultural, Panero, tanto a Paco Villafañe y a mí para decirnos que el Oviedo nos quería fichar. Marianín se había ido al club asturiano una temporada antes. Dijimos que sí, pero en Oviedo no fue lo mismo que en León. Nos trataron muy bien, pero la relación entre los futbolistas no era igual que en la Cultural. El Oviedo tenía el equipo hecho y era muy difícil entrar. Era un cambio radical en primer lugar en el ambiente de la caseta. Aquí en León componíamos una familia y en Oviedo no era lo mismo. Allí había mucha competitividad y el de al lado si te podía comer te comía. Eso sí, no tengo ninguna queja del trato del Real Oviedo. Nunca tuve problemas de nada, ni en el aspecto económico ni en el trato de la afición, pero no era lo mismo que en la Cultural. En la Cultural no se jugaba por dinero, se jugaba por afición. Al llegar allí el panorama era totalmente diferente. Había entonces un grupo de sudamericanos y tenías que tener mucho cuidado en lo que hacía y no hacías. Todo fue diferente».

Sobre los recuerdos que les vienen a la cabeza el partido del sábado entre el Real Oviedo y la Cultural en el estadio Carlos Tartiere a las 18.00 horas, señalan al unísono Marianín, Villafañe y Piñán: «Son extraordinarios momentos. Antes de ir al Oviedo, jugamos la anterior temporada contra ellos aquí y nos ganaron 1-3, en un partido que si lo hubiéramos ganado lo mismo habríamos podido ascender a Primera División».

Piñán, Villafañe y Marianín indican sobre aquellos años de los 70: «La Cultural de aquella época era conocida por la capacidad de los jugadores que formábamos el equipo por hacer un fútbol de ataque que enloquecía a la afición. Todavía no ha desaparecido de la memoria aquellos días en los que nos efrentábamos al Real Oviedo de tú a tú».

El mítico Marianín mantiene que sigue acordándose de los dos equipos de su vida, la Cultural y el Real Oviedo: «En la Cultural éramos más que un equipo de fútbol, un grupo de amigos. Después en el Real Oviedo me trataron muy bien. Hoy todavía es el día en el que me llaman de Oviedo para realizar actos oficiales con el club».

Tanto Marianín como Piñán coinciden en manifestar: «El fútbol de León necesitaba ascender a Segunda División. Se ha demostrado que ahora el equipo llama más a la afición. ¡Ojalá siga creciendo»!

El ‘Jabalí del Bierzo’ concluye: «Quiero que ganen los dos y el empate no sería un mal resultados, al menos para mí».