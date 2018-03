Valores del deporte desde la base

M. ÁNGEL TRANCA | LEÓN

La segunda Liga Mini de los Valores del Deporte levantó ayer el telón. Y lo hizo con la puesta de largo en el salón de Actos del Nuevo Recreo Industrial.

Esta competición es un proyecto que nace con la idea de enriquecer y potenciar la primera toma de contacto con el deporte del fútbol para los más pequeños a la vez que extenderlo a sus padres y entrenadores para lograr el efecto positivo de la educación en valores a través del fútbol en etapas de formación, entendido más como un medio que como un fin en sí mismo.

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen a través de su concejalía de Deportes es el encargado de organizar este Liga Mini que cumple su segunda edición con el reto esencial de fomentar e iniciar en la práctica deportiva del fútbol a todos los niños y niñas de la provincia leonesa en edades comprendidas entre los cuatro y los cinco años.

En esta segunda edición la Liga Mini, presentada oficialmente ayer está conformada por dos grupos de 10 y 8 equipos cada uno respectivamente, que disputarán una competición a doble vuelta.

El grupo A, el compuesto por diez equipos, esta formado por: San Lorenzo, La Virgen A, CDF Peña, León Club, San Andrés, Atlético Pinilla A, CD Bosco, Puente Castro, Cultural A y Cultural B; mientras el grupo B, con ocho equipos, lo forman: Atlético Trobajo, La Virgen B, CD Onzonilla, CD Agustinos, Atlético Pinilla B, Nuevo Recreo Industrial, Sport Bernesga y Cultural C.

Las normas básicas por las que se regirá esta competición son: los partidos tendrán una duración de 50 minutos, divididos en dos tiempos de 25 minutos cada uno; en los saques de portería el equipo defensor deberá situarse en su propio campo, sin poder presionar en el terreno de juego rival; se evitarán los resultados abultados con estrategias como obligar a meter gol con la pierna no dominante, número de toques de balón, forma de meter gol, etc.; las niñas en edad prebenjamín de primer año que no estén federadas podrán participar en esta Liga; se promoverán y destacarán comportamientos y actitudes en consonancia con los valores de esta Mini Liga; y los dos equipos que dirimen cada encuentro serán responsables del comportamiento de sus respectivos jugadores, entrenadores, delegados y padres.

Diario de León, La 8 TV León y esRadio Castilla y León son colaboradores del evento y soportes de comunicación durante el tiempo que dure la competición y que será de 18 jornadas en el grupo A y 14 en el grupo B.