Valores del deporte de La Virgen

ROBERTO ARIAS | LEÓN

El salón de actos del Nuevo Recreo Industrial, sito en la plaza San Marcelo, acogerá mañana, a las 19.30 horas, la presentación de la II Liga Mini de los valores del deporte en la que podrán tomar parte todos los niños y niñas de 4 y 5 años.

Esta competición es un proyecto que nace con la idea de enriquecer la primera toma de contacto con el deporte del fútbol para los más pequeños, así como la de sus padres y entrenadores para conseguir el efecto positivo de la educación en valores a través del fútbol en etapas de formación, entendido más como un medio que como un fin en sí mismo.

El Ayuntamiento de Valverde de La Virgen desde su concejalía de Deportes organiza por segunda vez este evento con el único objetivo de fomentar e iniciar en la práctica deportiva del fútbol a todos los niños y niñas de León y provincia en edades comprendidas de 4 y 5 años.

En esta segunda edición la Liga Mini estará compuesta por dos grupos de 10 y 8 equipos cada uno respectivamente, que disputarán una competición a doble vuelta.

El grupo A, el compuesto por diez equipos, esta formado por: CD San Lorenzo, CD La Virgen A, CDF Peña, León Club, CD San Andrés, Atlético Pinilla A, CD Bosco, Puente Castro FC, Cultural A y Cultural B; mientras el grupo B, con ocho equipos, lo forman: Atlético Trobajo, La Virgen B, CD Onzonilla, CD Agustinos, Atlético Pinilla B, CD Nuevo Recreo Industrial, Sport Bernesga y Cultural C.

Las normas básicas por las que se regirá esta competición son: los partidos tendrán una duración de 50 minutos, divididos en dos tiempos de 25 minutos cada uno; en los saques de portería el equipo defensor deberá situarse en su propio campo, sin poder presionar en el terreno de juego rival; se evitarán los resultados abultados con estrategias como obligar a meter gol con la pierna no dominante, número de toques de balón, forma de meter gol, etc.; las niñas en edad prebenjamín de primer año que no estén federadas podrán participar en esta Liga; se promoverán y destacarán comportamientos y actitudes en consonancia con los valores de esta Mini Liga; y los dos equipos que dirimen cada encuentro serán responsables del comportamiento de sus respectivos jugadores, entrenadores, delegados y padres debiendo evitar en todo momento cualquier tipo de protesta o actitud que esté fuera de lugar para el normal y deportivo comportamiento en un partido de fútbol.

Los padres y entrenadores deben compartir objetivos para promover estos valores.

Diario de León, La 8 TV León y esRadio Castilla y León serán colaboradores del evento y soportes de comunicación durante el tiempo que dure la competición y que será de 18 jornadas para el grupo A y de 14 jornadas para el grupo B.