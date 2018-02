Valverde se adjudica la Vuelta a la Comunidad Valenciana

Alejandro Valverde ha cumplido los pronósticos y este domingo ha cerrado su participación en la Vuelta a la Comunidad Valenciana con el triunfo en la clasificación general, que suma a las dos victorias de etapa logradas el jueves en Albuixech y este sábado en la etapa reina con final en el alto de Cocentaina.

La victoria de etapa en Valencia ha sido para el corredor belga del BMC Racing Jurgen Roedlants, que se ha impuesto al esprint en Valencia al holandés Danny Van Poppel, hijo del grans esprínter de los años 80 y 90 Jean Paul van Poppel.

Valverde, que releva en el palmarés a su compañero Nairo Quintana, sumó la tercera Vuelta a la Comundad Valenciana a su palmarés, la mejor manera de comenzar la temporada después de su reciente retorno a la competición en la Challenge de Mallorca tras pasar por el quirófano debido a la dura caída que sufrió en el Tour de Francia.

A POR LAS CLÁSICAS DE PRIMAVERA

"Esta victoria recompensa el enorme trabajo que he llevado a cabo estos meses", ha dicho el murciano, de 37 años. "Me siento aún más orgulloso al ver de dónde vengo, por lo que he pasado, después de una caída tan fuerte". Sin duda Valverde volverá a ser el gran favorito en la Flecha Valona y en Lieja. "Tengo el mismo entusiasmo, el mismo ansia y aún más motivación que antes", ha advertido.

Clasificación de la 5ª etapa:

1. Jürgen Roelandts (BEL/BMC) 2 h 58:26.

2. Danny Van Poppel (NED/LNL) m.t.

3. Clément Venturini (FRA/ALM) m.t.

4. Nelson Soto (COL/CJR) m.t.

5. Baptiste Planckaert (BEL/KAT) m.t.

General final:

1. Alejandro Valverde (ESP/MOV) en 13 h 16:23.

2. Luis León Sánchez (ESP/AST) a 14s

3. Jakob Fuglsang (DEN/AST) a 26s

4. Adam Yates (GBR/MIT) a 37s

5. Jesús Herrada (ESP/COF) a 48s