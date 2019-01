Valverde se gana la renovación

P. RÍOS | BARCELONA

El Barça se proclamó campeón de invierno en Getafe, un título honorífico que no conlleva ningún trofeo, pero que indica la regularidad del vigente campeón de Liga, que ya le saca cinco puntos al Atlético, siete al Sevilla, nueve al Alavés y diez al Real Madrid, quinto clasificado. Como bien recuerda Ernesto Valverde, queda mucha competición, con más igualdad que nunca, y la victoria en el Coliseum Alfonso Pérez fue muy sufrida.

Por eso en el club azulgrana se valora especialmente esta ventaja en una primera vuelta que concluirá el domingo con la visita del Eibar al Camp Nou y en la que el rendimiento del equipo ha tenido altibajos. Leo Messi (16) y Luis Suárez (12), que suman 28 goles entre los dos, fueron los protagonistas del trabajado triunfo en Getafe, donde Ter Stegen encajó un tanto tras cuatro jornadas de cerrojo. Fue el interrogante que dejó el primer partido de 2019, pues el Barça no tuvo la solidez defensiva con la que acabó 2018 y concedió muchas oportunidades al intenso equipo de José Bordalás.

Necesitará el conjunto de Valverde aquella seguridad para no volver a dar vida a sus rivales. Volvió Sergi Roberto tras su lesión pese a las buenas actuaciones en el lateral derecho de Semedo durante su baja y entre Rakitic, Arthur y Vidal lograron compensar la suplencia de Busquets, debilitado por un cuadro de malestar general con vómitos. El técnico, en un momento en el que su futuro es noticia a la espera de saber si acepta el más uno opcional de las dos temporadas que firmó, sale reforzado de esta situación liguera y pesos pesados del vestuario como Piqué y Rakitic dejaron claro que la plantilla desea su continuidad, por lo menos los que juegan habitualmente. Quizás es el gesto que esperaba Valverde para dar una respuesta afirmativa. Se supone que Denis Suárez, descartado en la grada de Getafe y posible traspaso invernal, o Munir, que no viajó tras comunicar al club que no renovaráa, preferirían un cambio.

Los dos citados podrían tener una oportunidad el jueves en la ida de los octavos de final de la Copa en el Ciutat de València ante el Levante, así como Murillo, refuerzo de enero, y canteranos como Riqui Puig y Miranda. Valverde parece dispuesto a asumir más riesgos en una competición que el Barça ha conquistado en las últimas cuatro ediciones, pero que suele pasar factura física por lo complicado de superar eliminatorias duras en un enero repleto de partidos.

El entorno culé pide más rotaciones. Será un buen momento para que Coutinho, que ha perdido la titularidad ante Dembélé, comience a demostrar que merece recuperarla, o para que Malcom reivindique que su fichaje fue un acierto en clave de futuro.