Valverde: "No creo que el Valencia tenga más ganas que nosotros"

Ernesto Valverde empieza a estar harto de muchas cosas pero, como es un señor, ni lo demuestra con su verbo ni deja de responder a las preguntas que le hacen, pese a que algunos intentan provocar una respuesta que él intuye, sabe cuál es la que esperan, pero no la dice. Y eso hace referencia a la entrada de Sergi Roberto a Pereira, la celebración de Piqué en Cornellà-El Prat o la agresividad de Suárez, que está solo a una tarjeta amarilla de perderse otra final de Copa. Regates y más regates verbales para eludir todo eso (y más) y contundencia a la hora de apostar por su equipo este jueves (21.30 horas, Tele-5), en Mestalla, en el partido de vuelta de la semifinal de Copa del Rey, donde su Barça se presenta con ventaja de 1-0. "Aunque el Barça vaya por su quinta final consecutiva y el Valencia haga 10 años que no la juega, no nos van a ganar en ganas, eso se lo puedo asegurar. No creo que el Valencia tenga más ganas que nosotros de jugar esa final. Nosotros estamos construyendo el futuro y el pasado ya queda atrás", sentenció el ‘Txingurri’.

Valverde no descartó a Pique porque no quiso dar pistas a Marcelino sobre su equipo titular

Ni que decir tiene que Valverde no quiso dar pistas a Marcelino del equipo que utilizará en Valencia. Tampoco si Piqué, la gran duda tras lesionarse en el derbi, podrá ser alineado. Ni siquiera si debutará Yerry Mina. O utilizará a Busquets. "Incluso podría jugar ahí Digne, que ya lo ha hecho". Tampoco dijo, aunque se le entendió, sobre todo por los grandes elogios que hizo de ellos, que jugarán Sergi Roberto, cuya entrada fue "fortuita, cosas del fútbol, un deporte de contacto, como lo fue el puñetazo de Neto a Godín", y, por supuesto, Suárez pues Valverde reconoce no haber hablado con su goleador del hecho de que debe de ir con cuidado para no ver la tarjeta que le deje fuera de la final, en caso de que se clasifiquen los culés.

Valverde espera a un Valencia "muy agresivo, muy motivado y, sobre todo, empujado por su afición, que es perfectamente consciente de lo que nos jugamos los dos equipos". El ‘Txingurri’ no cree que Marcelino vaya a jugar de una manera distinta a como viene haciéndolo esta temporada "porque con ese estilo, con esa forma de jugar, han llegado a la semifinal y, por tanto, no espero grandes cambios". El entrenador azulgrana está convencido de que "tanto el Valencia como nosotros vamos a quemar nuestras naves para conseguir el pase a una final importantísima para los dos".

Chelsea, Conté, Cornellà-El Prat, Piqué...

Valverde considera que "ya vale de hablar del ‘tema Piqué’, pues empieza a resultar un poco aburrido". Como tampoco quiso plantearse la posibilidad de enfrentarse, en Champions, a un Chelsea de la mano de Luis Enrique. "Que yo sepa, el entrenador del Chelsea no ha cambiado y es un señor cuyo currículo es impresionante". Y la última pregunta aún fue más aguda: "Después de todo lo que ha pasado, dígame la verdad, ¿hubiese preferido que hubiera marcado otro jugador que no hubiese sido Piqué?" "¿Perdón? Yo lo que quería era empatar o ganar, aunque hubiese sido en propia puerta". Gracias, adiós. Y se fue.