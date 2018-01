Valverde: "No soy tan rey mago como para prometer a Coutinho"

Poca gente en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper del Barça. Día de los Reyes Magos. Periodistas ejerciendo de magos, última comida navideña. Charla realizada en un plis plas. Ernesto Valverde, que pidió ser más rigurosos, profesionales y exigentes que nunca frente mañana (16.15 horas) frente a un Levante “que consigue mejores resultados fuera de casa que en su propio estadio ¡ojo a ese dato!”, regateó la nueva ausencia en la lista de convocados de Deloufeu (“el técnico va cambiando de perfil de jugadores a lo largo de la temporada”), la titularidad de Dembélé (“cuando llegó al Barça estaba un poco despistado, pero ahora queremos que empiece a rendir lo que él espera y nosotros deseamos y necesitamos”) y, por supuesto, el posible fichaje de Coutinho: “¿Dices que la afición barcelonista quiere de regala de reyes a Coutinho?, pues, lo siento, pero yo no soy tan rey maho como para prometer esas cosas. Insisto, es un gran jugador…de otro equipo”.

El Levante, peligroso como visitante

Valverde, que tenía más interés que nadie en hablar del Levante y, la verdad, no pudo, insistió en que el Levante que él ha visto desde que arranco la temporda “es un equipo muy bien construido, muy ordenado, mucho, con un excelente contragolpe, con pocos espacios por donde hacerle daño y con muy buenos jugadores por banda. La verdad es que es de esos partidos que la gente da por ganados y, la verdad, ¡ojo! porque nosotros lo afrontamos con mucho respeto hacia el Levante que, insisto, ha sacado más puntos como visitante que como local”.

Preguntado soobre si teme que la euforia, pues todo está saliéndole muy bien al Barça, que llevan 26 partidos sin perder, Valverde, sin querer echar agua al vino, dijo: “Los entrenadores cuando las cosas van mal, decimos que no estamos tan mal y, cuando estamos bien, como ahora, nos toca ser prudentes, sobre todo para no pasarnos de frenada. Insisto, no quiero ser aguafiestas, pero lo que la gente llama euforia nosotros lo llamamos ‘estar contentos’, pero debemos de seguir intentando ganar todos los partidos y para ello hay que estar concentrado, fuertes y no creerse que está todo hecho”.

Deseos para el 2018

Cuando se le repitió lo de la carta a los Reyes Magos de la afición culé, el ‘Txingurri’ fue aún más contundente. “Pedir se pueden pedir muchas cosas, pero yo creo que la afición barcelonista lo que más quiere ¿no?, es que su equipo gane y, sobre todo, haga un buen fútbol con buenos jugadores. Jugar bien, ganar, sumar, esos son, creo, los deseos para los Reyes Magos y el nuevo año del Barça. Y en eso estamos. Y ahí fue donde, a continuación, añadió que él no es un rey mago como para traer a Coutuinho.