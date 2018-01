Valverde: "Nuestra prioridad es la Liga"

"Nuestra prioridad es la Liga. También queremos ganar la Copa y la Champions, no renunciamos a eso. Pero la Liga es el campeonato qué te dice cómo estás todo el año". Ernesto Valverde no duda. El técnico del Barcelona tiene claro el orden de prioridades para su primera temporada en el Camp Nou. Primero, la Liga; luego, los otros dos trofeos. "Yo no estoy eufórico. Ni tampoco lo noto en el vestuario. Aquí no hay nada escrito. No hemos ganado la Liga, ni mucho menos. Nos queda mucho por sufrir, mucho por ganar", ha dicho el entrenador azulgrana, alertando sobre el inicio de la segunda vuelta este domingo en el campo del Betis.

"El Betis es un equipo valiente, que quiere el balon. Se desarrolla con la pelota, te la quiere disputar y, además, están reforzados con su triunfo en el derbi contra el Sevilla", ha subrayado Valverde, quien ha concedido permiso a Rafinha para que resuelva los últimos flecos de su marcha al Inter de Milán.

No ha querido Valverde tener prisa con el debut de Yerry Mina. Ni tampoco con el de Coutinho. "No me gusta poner una fecha clara en el tema de las lesiones porque corres el riesgos de equivocarte. Coutinho está progresando bien de ese pequeño problema en el cuádriceps derecho, pero debes tener un poco de ojo con estas lesiones", ha dicho el técnico, quien no ha adelantado si el brasileño debutará en la vuelta de la Copa ante el Espanyol (1-0 en la ida para los blanquiazules).

Sobre el central colombiano ha sido aún más escéptico. "Yerry Mina ya tiene el transfer, pero es un futbolista que se debe habituar a nuestro juego. Debe entrar inmediatamente y no es tan fácil como parece", ha comentado el técnico sobre el exdefensa del Palmeiras. "Viene de otro fútbol y debe amoldarse a este. No hay posibilidad de hacer pruebas ni tampoco una pretemporada. Estamos en competición y jugándonos ya muchas cosas", ha comentado Valverde.