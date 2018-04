Valverde prescinde de Iniesta, Messi y Suárez ante el Celta

p. ríos | barcelona

«No vamos a correr el riesgo de una lesión», avanzó Ernesto Valverde antes del último entrenamiento y de comunicar la lista de convocados para el Celta-Barça, ida de los octavos de final de la Copa del Rey (19.00 horas, BeinSport). Se refería a Messi, Luis Suárez y Mascherano, que se incorporaron el 2 de enero tras sus vacaciones navideñas. Dicho y hecho. Los dos delanteros se quedaron fuera de la lista, al igual que Iniesta, pero el central sí entró.

«Con Dembélé hay que ir con calma», apuntó sobre el extremo francés, ya con el alta médica después de tres meses y medio de baja. Sí lo citó para viajar a Vigo, pero se intuye que para entrar desde el banquillo de forma progresiva. Rafinha, también OK después de ocho meses de baja, todavía esperará un poco más y la gran sorpresa es la ausencia de Deulofeu, ya en la rampa de salida, con ofertas de Italia, para dejar sitio a Coutinho.

Así las cosas, con Umtiti y Paco Alcácer lesionados, el once azulgrana en Balaídos estará repleto de novedades. Sergio Busquets, sancionado en Liga ante el Levante, sí jugará, pero la presencia de Cillessen en la portería (es el titular en la Copa) no será la única curiosidad. Hasta Aleñá y Arnaiz, del filial, tienen opciones de estar en el once.

Rey de Copas con 29 títulos, campeón de las tres últimas ediciones, el Barça inicia 2018 con un torneo con el que mantiene un idilio pese a que obliga a pagar un peaje físico y psicológico que en ocasiones puede pasar factura en las dos competiciones estrella: Liga y Liga de Campeones. El Celta, rival temible para el conjunto azulgrana, espera en Vigo con el aval del punto que se llevó recientemente del Camp Nou (2-2) y con la amenaza de los cuatro goles logrados en las dos últimas visitas culés a Balaídos (4-1 y 4-3). Incluso el último precedente copero favorece a la escuadra celeste: 3-1 y 1-1 en la semifinal 2000-01.