Valverde: "Tenemos que jugárnosla, estamos a dos pasos de la final"

Ni piensa en cómo se está calentando el partido del domingo en Cornellà-El Prat frente al Espanyol (“será un partido tenso, pero normal, o eso creo”), ni cree que haya problema en la posición de Coutinho (“en el Liverpool era media punta por la izquierda y, con Brasil, media punta por la derecha, y en los dos sitios rindió de maravilla”), ni cree que Luis Suárez haga nada antireglamentario a la hora de defender su posición y acosar a los defensas (“a él también le aprietan durante todo el partido”) y está “muy contento” con la plantilla que tiene y los refuerzos que han llegado en enero. Eso sí, solo piensa "en el partido de mañana ante el Valencia. Nos la tenemos que jugar, como se la jugarán ellos. Aunque seamos los campeones, no todos los días se juega una final de Copa y estamos a dos partidos de la quinta consecutiva”, señaló un relajadísimo (bueno, en realidad estaba pendiente de empezar el entrenamiento) Ernesto Valverde.

Valverde no cree que el Valencia acuse las bajas de Guedes, Garay y Kondogbia mañana en el Camp Nou

El ‘mister’ azulgrana está convencido de que el Valencia que saltará mañana (21.30 horas, Gol TV y Tele-5) al Camp Nou, en el partido de ida de las semifinales de Copa, “no tendrá nada que ver con ese Valencia que dibujáis vosotros con sus estadísticas de los últimos partidos. Es un equipo muy bueno, muy bien organizado, con un tradicional pero eficaz 4-4-2 y, por supuesto, con el que yo considero uno de los contragolpes más mortíferos que hay en Europa. Y ellos también van a jugársela, sabedores que es el título, tal vez, que tienen más cerca. Bueno, como nosotros”.

Vigilar la contra del Valencia

El ‘Txingurri’ reconoce que si Marcelino ha visto el video del Barça-Alavés (2-1) de Liga, ya sabrá cómo les puede hacer daño. “Nosotros también lo hemos analizado. Nosotros también hemos visto los errores que cometimos, también hemos descifrado cómo nos buscaron las cosquillas y nos hicieron daño y sabemos que, ante el Valencia, esos desajustes defensivos también pueden generarnos mucho peligro, así que trataremos de enmendarnos”. Ni que decir tiene que Valverde cree que la eliminatoria será “abierta, bonita, complicada y, seguro, muy emocionante de vivir y ver. Mañana será importante mantener nuestra portería a cero”.

No cree que el Valencia note las bajas de Murillo, Garay, Guedes y Kondogbia. Como tampoco cree que se repita (“imposible, no es normal un resultado así”) el 7-0 de hace dos años ante el Valencia. Y ni siquiera cree que se vaya a especular ni en los primeros 90 minutos ni en los segundos, aunque, claro, el último cuarto de hora de Mestalla “el equipo que lleve ventaja, entonces sí, tratará de mantenerla y meterse en la final”. Y, en ese sentido, Valverde recuerda que “ni siquiera en esos minutos se puede uno despistar, pues nosotros no lo pasamos bien ante el Espanyol y eso que teníamos el partido controlado”.

El apoyo de la afición

Eso sí, Valverde espera que el público, que se ha mantenido algo alejado del Camp Nou en estos primeros meses de la temporada (“aunque ya empezó a volver con la visita del Espanyol”), ya no les abandone en lo que queda de campaña “pues ellos y nosotros sabemos lo importante que es que nuestro ‘estadi’ esté lleno, pues con ellos somos más fuertes”.