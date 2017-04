Vegalión, 35 años de historia

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Su pasión por la caza, pero sobretodo su camaradería y amistad, han sido las señas de identidad de la cuadrilla Vegalión que centra buena pare de su actividad en Crémenes, una sociedad de cazadores que el pasado 8 de abril celebraba su adiós a la temporada y lo hacían rindiendo homenaje a Javier el de Las Salas, uno de sus fundadores y también de los activos actuales que ejerce como titular de la sociedad.

Con cerca de 70 asistentes la fiesta de Vegalión tuvo a varios protagonistas además de Javier, entre ellos Fabián, un joven cazador que con 18 años se ha convertido en el integrante de la sociedad que más presas ha abatido, en este caso ocho jabalíes, número que sin duda alguna refrenda la calidad y pericia de este joven integrante de Vegalión al igual que otros muchos como Aarón, que también estuvo presente en esta fiesta.

El homenaje a Javier que tuvo sus momentos más emotivos con las palabras que una de sus compañeras de montería le dedicó y con la posterior entrega de un pergamino reconociendo su dedicación, pasión y amistad, fue la guinda a una celebración en la que estuvieron presentes en el restaurante Ventasierra a integrantes de la sociedad, monteros y fundadores.

Todos ellos brindaron por una buena campaña y también hicieron deseos de que la próxima sea incluso mejor. También, de la mano de varios de los cazadores más veteranos y de algunos como Javier que hace tres décadas y media rememoraron aquellos años recordando las condiciones en las que tenían que realizar su pasión, algunas veces teniendo que recorrer hasta diez kilómetros para dar con el jabalí, también de las escopetas que utilizaban que nada tienen que ver con las actuales e incluso en algunos casos la importancia de cobrar una presa para llenar la despensa en tiempos en los que la economía y situación de algunas familias no era como la actual. Y todo con la camaradería como nexo de unión en la fiesta de una de las cuadrillas no sólo más veteranas, también más numerosa y con mejor actividad de todas las que existen no sólo en la provincia, también en la Comunidad.