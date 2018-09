«Vengo a sumar mi experiencia»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Dionicio Manuel Escalante Moreno ‘Nicho’ Escalante (1990, Culiacán/México) ya está en León y ya pisa el césped del estadio culturalista. El central mejicano conseguía resolver finalmente junto al club su situación, y ayer ya posó con la camiseta de la Cultural en el que será, a partir de ahora, su nuevo estadio. Escalante se muestra ilusionado por el arranque de esta etapa, y confía en la fuerza del grupo para conseguir los objetivos establecidos para la campaña: «Fue un tema complicado, el año pasado pasó igual, aunque menos tiempo. Ahora tuve que hacer los trámites en otra ciudad, el club trató de hacer una reserva más rápida. No pudieron pasar mis papeles antes, y tuvimos que cambiar de oficina».

El mexicano, que la temporada pasada ya estuvo a las órdenes del actual técnico del equipo blanco, manifestó: «Estoy a disposición del entrenador. Éste es un gran club, venimos a trabajar al máximo, venimos a realizar un gran torneo. Hay que ir día a día, esto no va a ser nada fácil. Sólo importa el trabajo diario para conseguir las metas».

Escalante asegura: «Estoy trabajando al máximo para estar en las mejores condiciones posibles. Creo que tengo la confianza del entrenador, pero todo va de trabajar. Sin competir no podemos sumar, ésa es mi idea».

El defensor blanco espera poner su grano de arena para conseguir el objetivo del ascenso: «El míster es el que decide. Tenemos un gran grupo de jugadores, conscientes de lo que nos jugamos, y de la competencia que habrá. Me amoldo a lo que me pide el técnico. Jugué en Primera División en México durante siete temporadas. Ahora llego a este reto para despegar, soy consciente de todo lo que tenemos, sólo puedo agradecer al club la oportunidad que me ha dado».

Sobre la Segunda División B dijo: «Esta categoría es dura. El año pasado fuimos fuertes en casa en mi anterior equipo, y deberemos seguir así en esta campaña. Será fundamental trabajar mucho en esa línea».