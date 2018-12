«Veo al equipo a muy buen nivel»

Pablo Trigueros no cree que la Deportiva haya atravesado un bache; simplemente que el equipo no estuvo acertado en la conversión de las ocasiones creadas. Es más, no ve demasiadas diferencias entre las dos últimas salidas a Navalcarnero y Boadilla del Monte, salvo ese hecho de que en un encuentro los goles no entraron y se acabó perdiendo y en el otro pasó lo contrario: «No ha llegado a haber bache. El equipo generaba ocasiones igual y nadie ha sido superior. Pero al no meter, cualquiera te puede marcar en cualquier acción. Siempre estuvimos bien, pero no acompañaron los goles. Yo sigo viendo al equipo a un nivel muy bueno, como cuando no ganamos. Las victorias te refuerzan psicológicamente. Te ayuda a trabajar en la semana y con más tranquilidad. En Navalcarnero también tuvimos ocasiones, pero no entró el balón. Eso fue la diferencia con el duelo de Boadilla del Monte. A lo mejor para las ocasiones que tenemos, no estamos del todo bien, pero esto es fútbol y los goles van por rachas».

El central deportivista no cree ni que la SDP sea un equipo defensivo ni que mucho menos le dé el balón a los contrarios: «No creo que dejemos llevar la iniciativa al rival. Es cierto que estamos bien defensivamente, pero no creo que juguemos al contragolpe. Simplemente que robamos muchos balones y eso nos da opción a sorprender al rival. Llevar diez partidos de 16 con la portería a cero es un lujo. A ver si lo logramos mantener todo el año porque eso hace que tengas mucho camino andado».

Sobre el choque ante el RC Celta B, Trigueros afirmó esto: «Es un partido difícil. Hay que plantearlo muy serio a un equipo que va a intentar tocar con buenos jugadores. Nosotros estamos fuertes aquí y espero que siga siendo un fortín el estadio».

Entrena con el equipo

La mejor noticia de las últimas horas en la Deportiva es el regreso al trabajo de equipo de Jon García. El central vasco resultó lesionado en el choque ante la Cultural. Por su parte, Gianfranco Gazzaniga tendrá que llevar la protección en el dedo hasta el 3 de enero, con lo que su vuelta para el partido ante Unión Adarve parece descartada y ante el Burgos CF podría aún ser precipitada. El portero fue operado hace unos días de un dedo que se rompió también en el choque contra el equipo leonés.