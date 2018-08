Verdasco vence a Murray y Muguruza cae ante la 202 del mundo

Suerte dispar para los españoles en la jornada nocturna del miércoles en el Abierto de Estados Unidos. El nombre propio, en cuanto a la alegría, es el de Fernando Verdasco. El tenista madrileño derrotó a Andy Murray (5-7, 6-2, 4-6, 4-6) en tres horas y media de partido. El británico, exnúmero 1 del mundo, apenas ha podido jugar en 2018 por culpa de una sucesión de lesiones en la cadera y, en Nueva York, volvía a disputar un Grand Slam, cosa que no hacía desde Wimbledon del año pasado.

Aún así, Murray mostró su mejor tenis en algunos momentos del partido. 'Fer' se llevó el primer set y el escocés respondió en el segundo con su mejor arma: el revés. Pero no fue regular. Verdasco se adjudicó la tercera manga gracias a los numerosos errores no forzados y, en el cuarto y definitivo set, fue superior en todo momento. Aún así, el último juego no estuvo exento de emoción ni polémica. Murray desaprovechó tres bolas de break y Verdasco tres de partido, con una doble falta incluída. Además, el madrileño discutió con el árbitro -y el público- después de que lo amonestara por superar el límite de los 25 segundos para sacar. Pese a todo, acabó cerrando el partido. Tras el partido, el pupilo de Nacho Truyol quiso elogiar a Andy Murray: "Ha jugado cada punto aunque no estaba al cien por cien por su cirugía. Es un luchador increíble y ha puesto las cosas difíciles".

Sin embargo, ambos tenistas riñeron después del encuentro. El origen, una queja de Murray: "Fui a ducharme. Él se estaba dando un baño de hielo. Cuando salí de la ducha, su entrenador su... no sé si juega a dobles con él, pero uno de los jugadores españoles de dobles, estaba ahí, hablándole, y no se te permite hablar con tu entrenador. Fui y se lo dije al supervisor. Éste es uno de los mayores eventos del mundo. Si hay normas, debes seguirlas", denunció el escocés. Posteriormente, Fernando Verdasco negó la acusación: "A lo mejor me ha visto hablar en español y ha pensado que era mi entrenador no lo sé. Me crucé con mi entrenador pero no hemos dicho ni una palabra", se defendó el madrileño.

Fernando Verdasco se enfrentará, en tercera ronda, al argentino Juan Martín del Potro, tercero en el ránquing ATP.

Derrota inesperada

Garbiñe Muguruza cayó, contra todo pronóstico, ante la checa Karolina Muchova (3-6,6-4, 6-4) , número 202 del ránquing de la WTA y que accedió a la fase final del Abierto de Estados Unidos después de superar la previa. La española empezó bien. Se puso 5-0 arriba en el primer set y, pese a una rotura en su contra, se lo acabó llevando con comodidad. Pero la película cambió. Empezó la segunda manga a remolque y, pese a recuperarlo, acabó cediéndolo cuando sacaba para poner el 5-5 en el marcador.

Muguruza no se encontró cómoda en ningún momento. De hecho, no pareció ella porque no mostraba los síntomas más reconocibles de su juego. Falta de potencia y con dificultades a la hora de moverse con la pista daba a alas a su rival. Y Muchova no lo desaprovechó. Garbiñe se puso con un 'break' a favor en el tercero pero fue un espejismo. La checa remontó y se llevó el encuentro.

Tras el partido, la española no se mostró descontenta con su partido: "Mi juego no le afectó, estaba jugando muy bien y mi nivel aún no está ahí. Disputamos buenos puntos y se creció y jugó aún mejor. La próxima vez, jugaré mejor para vencerla", declaró después del encuentro.

Lara Arruabarrena, por su parte, sufrió una contundente derrota ante la también checa Barbora Strycova (6-0, 6-1).