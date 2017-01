El vestuario blanquiazul tiene ganas de fútbol

álex estébanez | ponferrada

La vuelta al trabajo de la plantilla de la Deportiva en 2017 ha venido marcada por las ilusiones renovadas de un vestuario dispuesto a dar la vuelta a una situación con la que nadie contaba al inicio de la temporada. Con una vuelta por delante y siete puntos de desventaja respecto a la zona de playoff, los jugadores blanquiazules son conscientes de que deben ser ellos los que reconduzcan la nave hacia el objetivo único del equipo: volver al fútbol profesional.

Uno de los capitanes de la Ponferradina, Jonathan Ruiz, fue ayer el encargado de ‘abrir fuego’ en lo referente a las ruedas de prensa en este nuevo año. Como de costumbre, el astigitano se mostró claro en sus respuestas y afirmó que el equipo está «con ganas de que empiece lo nuevo, los futbolistas siempre tenemos ganas de jugar. El 2016 fue un año complicado y al 2017 le pedimos que salgan las cosas bien y se cumplan los objetivos». Jonathan asume que «no estamos haciendo una temporada como todos esperábamos, no nos vamos a engañar, pero los únicos que podemos sacar esto adelante somos los que estamos en el vestuario, y con esa intención afrontamos el año nuevo».

En ese sentido, las vacaciones han venido bien no sólo para desconectar después de una primera vuelta irregular, sino también para que Munitis haya podido probar nuevos planteamientos: «Es normal que un entrenador que viene a mitad de temporada no tenga tiempo para imponer sus conceptos, porque la competición no para», explicaba Jonathan, «nosotros hemos intentado adaptarnos lo mejor posible y ahora ha tenido unos días para hacer lo que él quiere».

El equipo comenzó ayer a preparar el partido del domingo ante el Izarra que abrirá la segunda vuelta de la Liga con el objetivo de encadenar una nueva victoria tras la lograda en Tudela en el último partido del año pasado: «De ese partido nos fuimos de vacaciones con buen sabor de boca», admitía Jonathan antes de recordar que «eso no quita de que no estamos haciendo una buena temporada. Vamos a intentar hacer buenos esos tres puntos ganándole al Izarra».

Adán, aparte

En la sesión de trabajo que se llevó a cabo ayer en el Anexo de El Toralín, Munitis pudo contar con todos sus jugadores, a excepción de Adán, que trabajó al margen de sus compañeros. El jugador faberense ya se perdió los últimos partidos de 2016 por unas molestias físicas que parece que no han remitido, por lo que su participación en el partido ante el Izarra es dudosa.

El técnico deportivista ha planteado una semana con entrenamiento matinal todos los días en el Anexo, salvo el jueves, donde también habrá trabajo sobre el césped del estadio de El Toralín.