El vestuario pide atajar la sangría de goles en contra

PABLO RIOJA | LEÓN

El elevado número de goles que recibe la Cultural está lastrando su regreso a la Segunda División. En 26 jornadas ha encajado 42, por los 33 que lleva a favor. Sólo el Córdoba (49) y el Lorca (45) —también en puestos de descenso— tienen números peores. El discurso oficial del vestuario es siempre el mismo; cerrar filas en torno a la propuesta ofensiva que caracteriza a Rubén de la Barrera. Pero en el foro interno las dudas se hacen cada vez más palpables. Incluso algunos jugadores comienzan a salirse del guión criticando abiertamente las lagunas del juego a nivel defensivo. Sin ir más lejos, Unai Albizua insiste en que todo el equipo debe ser «más agresivo» y «determinante» en los duelos. «No estamos haciendo las cosas bien, el míster ha visto las deficiencias atrás y trabajamos para arreglarlo, pero lo cierto es que nos meten muchísimos goles». El central dice que «quizá este camino no es el correcto» y advierte que o el equipo ataja la sangría «o lo pasaremos muy mal hasta el final».

Pero no sólo los defensas tienen responsabilidad en el problema de los goles encajados. Señé ya lanzó un mensaje a sus compañeros la semana pasada antes de enfrentarse al Huesca. El catalán recordó que tanto los atacantes como los centrocampistas deben empezar a «meter más la pierna». Pero el Alcoraz no fue el mejor escenario para poner en práctica ninguna consigna. Otros miembros de la plantilla no se atreven a pronunciarse públicamente, pero cada vez creen menos en algunos planteamientos tácticos.

La mejor forma de ver si los mensajes internos se traducen en el campo será este domingo —a las 18.00 horas— frente al Rayo, uno de los equipos más fuertes de la competición que sin embargo sólo ha sido capaz de ganar tres partidos fuera de Vallecas esta temporada. Eso unido a que la Cultural ha hecho de su estadio un fortín, dan motivos para la esperanza.

Y es que el Reino de León se ha convertido en el mejor baluarte para el equipo. Una fortaleza inexpugnable de la que sólo ha salido con vida el Sporting de Gijón, único rival capaz de ganar en los trece partidos de Liga disputados hasta la fecha en la capital esta temporada. De los 29 puntos que tienen los de Rubén de la Barrera, 22 llegaron como locales y siete fuera. Un dato esperanzador de cara a la salvación, sobre todo porque aún faltan por jugarse aquí otros 24 puntos. Dentro del seno del vestuario las cuentas están claras; la permanencia quedará prácticamente asegurada si se alcanzan los 50. Esa es la cifra marcado en rojo, pero todos tienen claro que si los datos como visitantes no mejoran, el objetivo estará en peligro.