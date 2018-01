Vía libre al proceso electoral

El pasado 19 de enero el tribunal autonómico del deporte acordaba admitir los recursos interpuestos en su día por Víctor Llamazares y Pedro Llamas en relación con la suspensión del proceso electoral por parte de la junta electoral federativa el pasado mes de octubre. La admisión de ambos recursos deja sin efecto la suspensión que mantiene paralizado el proceso electoral de la Federación territorial de lucha leonesa.

Con fecha 26 de octubre del pasado año 2017 la junta electoral acordaba suspender el proceso electoral; y lo hacía en los siguientes términos: «La Junta Electoral Federativa, habiendo alcanzado acuerdo por unanimidad de sus miembros en el día de hoy, 26 de octubre de 2017, teniendo conocimiento de la interposición de recursos ante el Tribunal del Deporte de Castilla y León en relación con el posible falseamiento de firmas en la realización del voto por correo al estamento de Monitores-Técnicos en la celebración de elecciones a miembros de los diferentes estamentos de la Asamblea General de la Federación de Lucha de Castilla y León celebrada el día 11 de octubre, acuerda suspender el proceso electoral de la Federación de Lucha de Castilla y León en aras de que se esclarezca referido episodio por parte del Tribunal».

Contra esta resolución los arriba mencionados, Pedro Llamas y Víctor llamazares, interpusieron el correspondiente recurso ante el tribunal del deporte con fecha 7 de Noviembre de 2017.

En su resolución de fecha del pasado 19 de enero de 2018 el tribunal del deporte analiza además las funciones de la Junta Electoral y concluye: «entre las que no se encuentra desde luego la de suspender el proceso electoral».

En cuanto a los recursos que justificarían la paralización del proceso electoral por parte de la junta electoral federativa el ponente del tribunal del deporte se expresa en los siguientes términos: «lo cierto es que no consta la interposición de los recursos que se indica por parte de la junta electoral, si no tan solo escritos solicitando la suspensión y paralización del proceso electoral , los cuales fueron resueltos en sesión del Tribunal del Deporte de Castilla y León de fecha 10 de noviembre de 2017 en el sentido de que no podía procederse a lo solicitado puesto que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 32 del decreto 2/2006 de 6 de abril , la suspensión en el proceso electoral ha de adoptarse como medida cautelar dentro de un recurso contra un acto federativo, sin que pueda plantearse dicha petición de forma autónoma».

Prosiguiendo con su argumentación el tribunal del deporte le enmienda la plana a la junta electoral federativa en los siguientes términos: «En conclusión, habida cuenta de las consideraciones realizadas y teniendo en cuenta los graves defectos formales de los que adolece el expediente aportado por la junta electoral federativa, en el que tan solo figura el texto de un acuerdo sin que ni siquiera certifique el secretario su autenticidad, procede la estimación del recurso, declarándose la nulidad del acuerdo impugnado…».

«La estimación de estos recursos deja por tanto sin efecto una paralización que ha tenido casi tres meses bloqueadas las elecciones de la federación territorial de lucha, unas elecciones a las que hay que recordar que se postulan dos candidatos: Angel Rivero Ordas y Vicente Martín.

CORRO DE BASE DE CARNAVAL

El Ayuntamiento de León es una vez más el encargado de mantener la actividad competitiva. En esta ocasión corresponderá a la categoría de base de la lucha leonesa.

Se anuncia el tradicional ya corro de carnaval para el sábado 10 de febrero a las 17 horas en el luchódromo Ciudad de León. Esta competición está abierta a luchadores de base de todos los clubes de la provincia, también se hará extensiva la invitación a varias escuelas de lucha, como la recientemente creada en Valencia de Don Juan.

La cita con los luchadores de base el sábado 10 de febrero en el Luchódromo de León.