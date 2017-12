Una victoria para bajar el telón al año

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Agustinos E. Leclerc cierra el año y la primera vuelta de la LEB-Plata como local (20.00 horas, Palacio de Deportes). Y con el reto de finiquitar su racha de tres derrotas consecutivas. Los leoneses no lo van a tener fácil frente a un adversario como el Torrons Vicens L’Hospitalet que, ubicado en la cuarta plaza, se juega el billete para la Copa.

Ese puede ser uno de los mayores enemigos para los locales, pero no el único ya que enfrente se van a encontrar con un plantel notable que sólo ha cedido cuatro encuentros y que tiene a jugadores de la talla de Devin Schmidt,Edgar San Epifanio y Shota Gelazonia como principales referentes.

A pesar de ello y de que los visitantes se juegan a una carta su presencia en la Copa, el Agustinos E. Leclerc no desea despedir un buen 2017 con signo negativo. La derrota no entra en sus planes y con el apoyo de la afición buscarán sumar su octavo triunfo que no sólo suponga despedir la primera vuelta y el año en positivo, también consolidar sus opciones de play off donde a pesar de ocupar la undécima posición están empatados con los tres últimos equipos que tienen plaza a día de hoy.

La eficacia en ataque será nuevamente una de las armas que deberán lucir los de Jorge Álvarez, un equipo acostumbrado a dígitos altos, para buscar los puntos débiles de un L’Hospitalet que si bien también cuenta con argumentos ofensivos poderosos a la hora de defender encuentra bastantes dificultades.

Hacerse fuertes bajo aros será otra de las premisas para un Agustinos E. Leclerc para el que convertir el Palacio de Deportes en un fortín se presenta como una premisa clara no sólo para asentarse en la parte tranquila de la tabla, también para intentar metas más importantes con un plantel joven, pero también de una notable calidad. Ante el Torrons Vicens tiene una oportunidad de oro para demostrarlo.