Victoria con gritos de ¡fuera, fuera!

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural venció con demasiado sufrimiento al Navalcarnero (3-1), un rival que se dedicó a adelantarse en el marcador por mediación de Fran Santano en el minuto 18 de partido y después echarse atrás y defender su portería con sus once futbolistas. El equipo culturalista que dirige Víctor Cea volvió a pecar de un juego excesivamente previsible. Las vacas sagradas del vestuario volvieron a no dar la cara ante un rival menor. Y ya es hora de que los que deben echarse el equipo a sus espaldas aparezcan. La parroquia culturalista ya quiere ver de una vez a Josep Señé y compañía marcar las diferencias sobre el campo de juego y no en otros foros, porque el palabreo no conduce a nada. De lo que se trata es de exponer en el verde lo que perciben en sus respectivas cuentas a final de mes. Y de momento no hay correlación entre sueldos y rendimiento en el césped. Ahí es dónde Víctor Cea tiene que incidir y fortalecer la personalidad demostrada cuando se jugó su cargo en las dos últimas visitas y también ayer frente al Navalcarnero. No le tembló el pulso para enviar al banquillo a los que no rinden en el nivel equilibrado entre precio y esfuerzo. Eneko Capilla, Sergio Marcos y Jorge Ortiz salieron ayer como tiros del banquillo. Esa medicina es la que necesita Señé para poner los pies en la tierra y no estar en la nube a la que le sube su consejero particular. Mal asesor se ha echado para rendir en consonancia a lo que cobra en la Cultural.

En cuanto a fútbol puro y duro, el equipo culturalista en la segunda parte tuvo la pelota, pero volvió a ser previsible con balones continuos a Aridane. Todo muy premeditado. Hasta que el culturalista Zelu penetró muy bien por su banda y el servicio lo metió en su propia portería Abu. Ya con el empate en el marcador y con uno menos sobre el rectángulo de juego por expulsión del visitante Fran Santano, el partido se puso de cara para el conjunto blanco. Así en el minuto 85 Zelu se hizo con un balón que quedó rebotado en el área para batir a placer al portero visitante Diego Conde. Y ya en el minuto 90 un saque de esquina botado por Hugo Rodríguez fue enviado a la red de cabeza por Iván González para situar el tercer tanto en el marcador (3-1).

En suma, un partido que salva la cabeza del entrenador Víctor, aunque no es el único culpable de tanto sufrimiento en el estadio Reino de León, que volvió a mostrar pitos y gritos de ¡¡¡fuera fuera!!! contra el comportamiento del equipo en el campo y también contra el palco en el que se encontraba sentado el director general de la Cultural, Felipe Llamazares. Este triunfo pone tres puntos más en el casillero culturalista, pero no esquiva el mal juego demostrado por el equipo y el pesar de una afición que no se encuentra a gusto ni satisfecha con el rendimiento que está desarrollando una plantilla culturalista con el presupuesto más alto en la historia del club.